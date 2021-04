Håndballforbundet tar opp kampen mot «sexistiske og diskriminerende» drakter

Norges Håndballforbund (NHF) krever både økonomisk utjevning, nye EM-retningslinjer for dommere og farvel til «sexistisk» bekledning i sandhåndball.

NHF har lagt fram tre forslag til kongressen til Det europeiske håndballforbundet (EHF). Den starter til fredag.

1. NHF vil ha dommere av begge kjønn i senior-EM. Kamplederne skal ha dokumentert kvalitet som gir dem rett til å delta. I de to siste mesterskapene (EM og VM) for kvinner, har det bare vært kvinnelige dommere.

Dette skapte sterke reaksjoner. TV 2s håndballekspert Bent Svele mente nivået på dommerne det var en hån mot spillerne.

2: NHF ønsker markant utjevning av de økonomiske rammene i Champions League. Der har herreklubbene i dag er klart forsprang. NHF vil at betingelsene skal være like i løpet av fem år og at en del midler skal overføres til deltakere i kvinneklassen i alle E-cuper.

3: NHF krever endringer når det gjelder jentenes drakter i sandhåndball. NHF mener dagens draktpålegg er «sexistisk, diskriminerende og ekskluderende» og at det ikke er med på å øke rekrutteringen.

I regelverket heter det at de kvinnelige spillerne må ha på seg topp og bikinitruser, mens herrene får spille i singelet og shorts.



(©NTB/TV 2)