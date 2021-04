Håkon Brusveen er død

Det melder lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

Håkon Brusveen vant OL-gull på 15-kilometeren i 1960. I Squaw Valley var han også med på stafettlaget som tok sølv.

Etter karrieren var Brusveen kommentator i NRK.

Fikk OL-billett av kongen

Langrennsprofilen skulle egentlig vært hjemme under OL i Squaw Valley, men kom med på laget og endte som gullgutt.

Det var takket være kongen.

Historien om Brusveens eneste OL-gull er en fortelling fullt på høyden med eventyrene til Asbjørnsen og Moe. Etter å ha vært med i to OL, i Oslo i 1952 som reserve, og i Cortina d'Ampezzo fire år senere, ville ikke langrennsledelsen ha med Vingrom-løperen til USA i 1960.

Det de ikke hadde regnet med, var at Håkon Brusveen var svært populær blant folk flest, og at han hadde mektige venner og støttespillere. Det gjorde at han kom med på OL-laget i 12. time.

Han fikk klarsignalet gjennom et ekstra kvalifiseringsløp på Sollihøgda bare noen dager før avreisen til Squaw Valley. I kvalifiseringsløpet fikk Brusveen virkelig vist hva han var god for, og stilte alle de OL-uttatte i skyggen.

Etter løpet tok Aftenposten-journalisten Sverre Fodstad en telefon til Slottet. Han kom i kontakt med kong Olav via kabinettssekretæren. Etter at kongen hadde hørt resultatene fra kvalifiseringen på Sollihøgda, sa han: «Jeg ser gjerne at Brusveen blir med til Squaw Valley».

Med en gang skipresident Torbjørn Nordahl fikk høre dette, var OL-billetten til Brusveen i boks.

To medaljer

Vingrom-løperen var ikke levnet så store sjanser før OL i Squaw Valley, men etter uttaket, som kong Olav fikk mye av æren for, slo han ut i full blomst. Ikke bare vant han gullet på 15-kilometeren foran størrelser som Sixten Jernberg og Veikko Hakulinen. Han gikk også ankeretappen på det norske stafettlaget, som sikret sølvet på 4 x 10-kilometeren.

Brusveen ble slått med 0,8 sekund på ankeretappen, og det var finske Hakulinen som var bedre enn ham.

På hjemmebane i 1952-OL fikk ikke Brusveen sjansen til å gå. I Cortina fire år senere var han med på den store norske nedturen i langrenn. Han fikk en femteplass på 15-kilometeren. Det var den nest beste norske prestasjonen, som de aller fleste for lengst har glemt.

I løpet av karrieren vant Brusveen fra Vingrom ved Lillehammer fem NM-gull. De kom på 30-kilometeren i 1953, på 15 kilometer i 1957 og -58. Han gikk også til topps på tremila i 1958 og var med på Vingroms lag som vant stafetten i 1957. I tillegg til dette fikk han Holmenkollmedaljen i 1958 og Morgenbladets gullmedalje i 1960.

Populært tospann

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som torsdag meldte at Brusveen er død. Han sovnet stille inn på Helsehuset i Lillehammer onsdag kveld.

Håkon Brusveen, som ble født på Vingrom 15. juli 1927, startet som skogsarbeider og fortsatte som forretningsmann med egen sportsbutikk på Lillehammer. Ved siden av skiløpingen var det radiokarrieren hans som gjorde ham landskjent også for yngre generasjoner.

Første gang han snakket på radio var etter den første NM-seieren i 1953, men det var først da han kom i tospann med den legendariske NRK-reporteren Bjørge Lillelien fra vinteren 1963 at det tok av. Sidekommentatoren var født, og Brusveen, som holdt på med radioarbeidet til langt ut på 1990-tallet, ble en levende og fargerik meldepost ute i skogen.

Brusveen prøvde seg også som skiskytter etter at han sluttet med langrenn, og det var som skiskytter han forsøkte å kvalifisere seg til OL i 1964. Sykdom satte en stopper for det forsøket, men til OL kom han, som NRK-reporter. Han jobbet sammen med Bjørge Lillelien til Lillelien døde i 1987, og deretter holdt Brusveen på i ytterligere ti år med nye samarbeidspartnere på radiosiden.