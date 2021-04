Torsdag postet Gullestad et innlegg på sin Instagram, hvor han fortalte om sin opplevelse med å være smittet av koronaviruset.

«Sånn som dette er det å ha covid. 100 i feber og eksploderende hode», skriver han under et bilde fra senga.

«Konspiratorikerne må ta seg en bolle, for det her var ganske jævlig. Og jeg var nok en av de heldige symptommessig. Følg smittevernreglene a folkens! Vi må bare holde ut litt til🙏🏼», skriver han videre i innlegget.

Håper folk tar vaksine

– Det var beinhardt, forteller Gullestad når God kveld Norge tar kontakt.

– Det var tre dager med å ligge rett ut uten å kunne gjøre noe som helst, helst ikke høre, se, jeg var helt nede for telling. Jeg opplevde også en kraftig og utrolig hodepine som jeg ikke har vært borti før.

Videre forteller han at det gikk over til mer vanlige influensasymptomer, men at lukt og smak forsvant den tredje dagen.

Nå ønsker 40-åringen å minne folk på å ikke slakke ned på restriksjonene.

– Det kan være lett å glemme seg nå som det blir sol og varmt ute. Jeg var åpenbart en av de heldige og jeg er i god fysisk form, noe som tyder på at det kan ramme ganske hardt, forteller han.

«Den 12. mann»-skuespilleren håper at flest mulig velger å ta vaksinen.

– Jeg håper for guds skyld folk tar vaksine. Det har vært mye skepsis, men så må man se på tallene i kontekst og sammenligne det med dødeligheten til viruset. Da har man et svar, avslutter han.

Korona med kona

Også kona Jenny Skavlan (34) ble smittet med korona, kunne hun fortelle under helgens episode av «Lørdagsrådet» på NRK.

– Jeg har hatt korona siden sist, forteller hun, når programleder Live Nelvik sier at det er lenge siden hun har hatt Skavlan som gjest i programmet.

– Det var litt spennende. Jeg var «litt starstruck», for jeg merket at dette er det. Jeg merket gysninger på huden, fikk ståpels og var kald og varm om hverandre, masse sånne riete smerter i ryggen og masse hodepine, forteller hun videre.

Skavlan forteller også at både hun og Gullestad er blitt friske igjen, og at hun tror hun kan ha blitt smittet i en butikk eller liknende.

Tall fra FHI viser at totalt 109 137 har vært smittet i Norge, hvorav 735 har dødd som følge av koronaviruset.