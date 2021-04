Premier League innfører regel som vil stanse nytt Superliga-kupp

Hele seks av tolv grunnleggere av Superligaen var engelske lag. Det har truffet England og Premier League som et knyttneveslag.

De resterende 14 klubbene i Premier League reagerte med avsky og sinne, og fansen samlet seg i gatene for å protestere.

Samtidig ble Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal og Chelsea møtt med unison fordømmelse fra det britiske samfunnet, og alt fra statsminister Boris Johnson til Prins William involverte seg i saken.

Det fikk som kjent klubbene til å trekke seg, én etter én, og nå vil Premier League innføre en ny regel for å hindre at et lignende kupp skal kunne gjennomføres igjen.

Med den nye regelen vil klubber som blir del av en europeisk utbryterliga automatisk bli kastet ut av Premier League.

Det melder The Times.

Allerede i de første timene etter at nyheten om Superligaen ble kjent, verserte det rykter om at de engelske klubbene risikerte å bli kastet ut av Premier League. Samtidig ble det spekulert i at det trolig ikke var hjemmel for det i det gjeldende regelverket.

Nå vil Premier League-sjef Richard Masters, sammen med det Det engelske fotballforbundet (FA), gjennomgå regelverket og innføre den nye regelen.

– Dette vil drepe enhver trussel om at engelske klubber skal kunne bli del av en europeisk Superliga igjen, sier en kilde til The Times.

Premier League har generalforsamling i juni, og det er ventet at Masters vil forsøke å få et regelforslag banket igjennom der.



Samtidig skal det være fraksjoner blant Premier League-klubbene som ønsker å straffe klubbene som grunnla Superligaen.

Everton-eier Farhad Moshiri oppfordret tirsdag ettermiddag Premier League til å straffe de seks utbryterklubbene i Premier League.

– Når klubber blir trukket poeng for mindre ting, som ulovlig henvendelser på managere og spillere og brudd på Financial Fair Play, angriper disse Premier Leagues hjerte. Det bør få konsekvenser, uttalte Everton-eier Farhad Moshiri til Talksport før det ble klart at alle de seks klubbene trakk seg.

Det samme uttalte tidligere Manchester United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville da nyheten om Superligaen kom søndag.

– De (Premier League) burde trekke poeng fra alle de seks klubbene som har signert på dette. Å gjøre dette underveis i en sesong. Det er en vits, Sa Gary Neville i Sky Sports-studio.