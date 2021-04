Dette vil bli forbudt i OL

Det betyr at utøvere som for eksempel kneler i protest mot rasisme før sine øvelser, kan bli straffet.

IOC-styret sluttet seg på sitt møte tirsdag til anbefalingen fra utøverkomiteen etter en omfattende spørreundersøkelse der om lag 70 prosent av de 3500 utøverne som svarte, ikke ønsker å se politiske markeringer på arena eller under seremonier.

I oktober i fjor uttalte utøverkomiteen i Norges idrettsforbund at den ikke ønsker å åpne for politiske markeringer på seierspallen eller under seremonier.

Regel 50 i det olympiske charteret sier at ingen form for demonstrasjon eller kommersiell, politisk eller religiøs propaganda er tillatt på olympiske arenaer. Blant annet «Black Lives Matter»-markeringene mot rasisme førte til at IOC i fjor åpnet for at det kan bli lempet på regelen.

IKONISK: Tommie Smith og John Carlos gjorde sin ikoniske Black Power-markering i OL i München i 1968. Foto: Stf

Konsultasjonsprosessen er nå ferdig, og regelen består. IOC sier i en uttalelse at de ønsker at utøvere skal kunne benytte sin ytringsfrihet, men at det først og fremst bør skje utenfor den olympiske arena.

Godkjente budskap

IOC sier at man vil gjøre endringer blant annet i den olympiske ed og i den seremonielle del av åpnings- og avslutningsseremonien for å understreke solidaritet, enhet og motstand mot diskriminering.

Positive verdier skal også markeres i utøverlandsbyen, og man vil gjøre trøyer og annet tøy tilgjengelig for utøverne med forhåndsgodkjente budskap. Disse er: Fred, Respekt, Solidaritet, Inkludering og Likhet.

Trøyeprotester lik dem Norges landslag i fotball satte i gang i Qatar-debatten, med egenproduserte budskap, vil altså ikke være godkjent.

IOC skriver at den juridiske kommisjonen vil få i oppgave å beslutte hvilke straffereaksjoner som kan iverksettes mot dem som bryter regel 50.

Utøverne avgjorde

Utøverkommisjonens leder Kirsty Coventry la fram resultatet av spørreundersøkelsen der 3500 utøvere fra 185 IOC-medlemsland fordelt på 41 olympiske idretter avga svar. 70 prosent sa nei til politiske markeringer på arena eller under seremoniene, 67 prosent på seierspallen.

Blant de mest ikoniske øyeblikk i OL-historien er de amerikanske sprinterne Tommie Smith og John Carlos med knyttede never mot himmelen på seierspallen etter 200 meter i Mexico by i 1968, en protest mot rasisme. Slikt vil fortsatt være forbudt, og altså også kneling foran konkurransene.

IOC innser at avgjørelsen kan ses som en innskrenking av ytringsfrihet, men man legger også vekt på at det kan være en fare for at utøvere presses til å gjøre ytringer i strid med sin overbevisning. OL-komiteen lener seg på flertallet blant utøverne i sin avgjørelse.

I rapporten fra utøverkomiteen står det at utøvere flest fant det mest passende å uttrykke personlige overbevisninger overfor mediene, under pressekonferanser eller i mixed zone.

(©NTB)