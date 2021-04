Klæbo-rival skal trene med det russiske laget i OL-oppkjøringen

Det kommer fram i en pressemelding sendt ut av Russlands skiforbund. Der opplyses det at russerne har gjort en avtale med Det italienske vintersportsforbundet.

Sammen med landsmannen Francesco De Fabiani slutter Pellegrino seg til en treningsgruppe ledet av den tyske trenerprofilen Markus Cramer, som fra før er en del av staben til det russiske landslaget.

– Det er spennende å gå løs på et nytt prosjekt sammen med Cramer-leiren. Jeg tror dette er den beste framgangsmåten foran det som kan bli min viktigste sesong i karrieren, sier Pellegrino.

Det blir på langt nær første gang italieneren samarbeider med Cramer. 30-åringen understreker at han bare har gode erfaringer.

Fra russisk side skal Gleb Retivykh, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev og Jevgenij Belov være med i samarbeidet.

Målet med prosjektet er å få maks utbytte av treningsarbeidet foran den kommende OL-sesongen. Vinterlekene i Beijing starter i februar neste år.

– Jeg er overbevist om at både russiske og italienske løpere vil dra nytte av dette, og da særlig Federico Pellegrino. Dette er et solid skritt på veien i utviklingen av langrennssporten. Her møtes to ulike treningsmetoder, sier Russlands skipresident Jelena Välbe.

