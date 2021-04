Tohodet kalv født: – Ekstraordinært

En bonde i Nord-Makedonia fikk seg litt av et sjokk da en tohodet kalv plutselig kom til verden tidligere denne uken.

Hendelsen skjedde på en gård i Nord-Makedonia tirsdag denne uken.

– Tidlig om morgenen fikk vi beskjed om at kuen var i ferd med å føde. Da hun fødte, så vi at kalven var heller ekstraordinær med to hoder, sier bonden Vasko Petrovksi til nyhetsbyrået Reuters.

Petrovski ringte umiddelbart til veterinæren som tok turen opp til gården.

– Han sa at det var et veldig naturlig fenomen. Kalven fungerer optimalt, sier bonden videre.

SVÆRT SJELDENT: Det er ikke ofte en tohodet kalv kommer til verden. Foto: Ognen Teofilovski / Reuters

Petrovkski ønsker å beholde kalven, så lenge den holder seg i live.

– Vi vil gjøre alt vi kan for sørge for det, sier han.

Ifølge lokale medier er den tohodede kalven svært sjelden, og veterinærer sier at den kun har små sjanser for et langvarig liv.