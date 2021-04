Saksøker sin gamle hjemkommune

Det melder VG.

I mars kom nyheten om at Stavanger tingrett hadde mottatt stevningen fra Raad, og ifølge berammingslistene skal saken nå opp tingretten 18. og 19. oktober.

Influenseren har flere ganger vært åpen om sin vanskelige oppvekst i hjemkommunen, blant annet i TV 2 Sumo-serien «Isabel» og i boken «Shirog – jenta jeg en gang var» fra 2018.

Som elleveåring stakk Isabel Raad hjemmefra og satte seg på trappen til barnevernet.

– Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg ble allerede banket i hjel, for å kanskje ikke ha støvsugd godt nok. Se for deg da å stikke av fordi du ikke vil bo hjemme lenger, for så å bli kjørt hjem av barnevernet, og de forteller foreldrene dine hva du har gjort, fortalte hun i serien.

På dette tidspunktet hadde barnevernet, ifølge Isabel, fått flere bekymringsmeldinger fra naboer, politi, skolen og familiens venner, uten å gripe inn.

– Likevel krevde det at jeg fysisk måtte ta meg fra mitt eget hjem, når jeg egentlig skulle på skolen, og sette meg utenfor barnevernskontoret. Jeg måtte rømme fra virkeligheten min og elendigheten.

I mars var det ukjent hva søksmålet gikk ut på, men senere samme måned bekreftet Raad i sin egen podcast at det hele bunner i mangel på oppfølging fra barnevernstjenesten.

- Det kom ut forrige uke at jeg og søsteren min skal gå til sak mot Randaberg kommune, nærmere bestemt barnevernet. Dere som har lest boka mi vet hvorfor jeg gjør dette, folk har vel bare sett det komme. Jeg har alltid tenkt at jeg har lyst til å gjøre det, fortalte hun lytterne den gang.