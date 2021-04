«Hvis Narvik tar denne saken til retten, vil det uansett utfall få konsekvenser for norsk hockey»

Grunnprinsippet i norsk idrett, og i det norske samfunnet generelt, er at vi følger de reglene og prinsippene vi har blitt enige om på forhånd. Alle lag er like mye verdt, og man skal ikke gi noen fordeler hvis det går utover andre.

Før sesongen visste man at det kunne bli vanskelig å gjennomføre en ordinær sesong, og forbundets vedtak fra 14.09.2020 skisserer hva som skal legges til grunn hvis sesongen ikke lar seg gjennomføre som planlagt.

Prinsippene for gjennomføring av sesongen ble deretter sendt ut til alle lagene før sesongstart. Da terminlisten ble sendt ut skulle i så fall Narvik ha kommet med innspill på at de ikke var fornøyd med hvordan kampoppsettet så ut for deres del når 18 kamper var spilt.

De har selv omberammet sine hjemmekamper mot Grüner til og spilles som kamp 41, 42 og 43. Det var ingen protester eller innspill på daværende tidspunkt, og man må derfor legge til grunn at de godtok premissene for gjennomføring av sesongen. Man kan ikke vente til man selv sitter igjen som den som må rykke ned før man protesterer fordi man da synes at det er urettferdig.

At man ikke forstod omfanget eller hvordan dette kunne slå ut for egen klubb kan ikke forbundsstyret ta hensyn til i sin behandling av saken. Narvik må spille etter reglene de selv har gått med på, og en eventuell rettsak vil bare gjøre vondt verre for hockeynorge sett under ett.

Hvis Narvik skulle velge å ta denne saken til retten vil det uansett utfall få konsekvenser for norsk hockey og gjennomføringen av neste sesong. Det vil skape en uforutsigbarhet for de andre klubbene, både med tanke på budsjetter og reise, og med tanke på spillerlogistikk. I tillegg vil det utsette norsk hockey for mye negativ publisitet, i stedet for å ha fokus på å få gjennomført en fullverdig sesong med sluttspill og kvalserie for første gang siden 18/19 sesongen.

Skulle Narvik vinne frem i rettsaken kan det føre til flere ulike alternativer. Er man da juridisk forpliktet til å underkjenne 20/21 sesongen? Vil da Ringerike miste plassen sin og Frisk Asker ikke vinne serien? Risikerer man da en ny runde i rettsapparatet fordi Ringerike mener at de har krav på plassen de har fått tildelt?

Eller skal man utvide ligaen til 12 lag i én sesong med de utfordringene det medfører? Ved å utvide ligaen til 12 lag vil man ha behov for flere spillere på øverste nivå, og disse må tas fra et sted. Det vil føre til at en redusert 1.divisjon svekkes ytterligere, både med tanke på antall lag, men også nivået på spillet. Kvaliteten på U21-lagene vil også reduseres. Hvilke konsekvenser dette kan få på lengre sikt er høyst usikkert, og er den risikoen verdt det for at ikke at Narvik skal føle seg urettferdig behandlet?

Nå må Narvik respektere at NIHF har forholdt seg til de retningslinjene som ble lagt i september, og at selv om idrett vekker store følelser hos oss alle kan ikke det være førende for hvordan profesjonell idrett skal håndtere hvem som rykker opp eller ned.