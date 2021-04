Derfor kan ikke Raja gi breddefotballen en garanti: – Det er smertefullt

Mens landet så smått åpner opp, ligger breddefotballen for voksne fortsatt brakk.

Med noen få unntak har ikke breddefotballen kunnet trene med kontakt eller spilt kamper på 13 måneder.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) er landets øverste politiske ansvarlige for idretten i Norge. Han har ingen umiddelbare gode nyheter å komme med for dem som håper på en snarlig gjenåpning.

– Skulle gjerne gitt en garanti

På torsdagens pressekonferanse sa Raja at breddeidretten først kan starte med treninger med kontakt når landet går inn i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan. Det vil trolig først være i slutten av mai. Men det avhenger av at smittetrykket i hele landet er lavt nok.

Til kontrast åpnet Danmark opp breddeidretten allerede i juni i fjor.

– Jeg skulle gjerne gitt deg en garanti på dette. Men jeg sier at jeg inni meg garantert håper på at i den uken der (slutten av mai) er man i gang med breddeidrett og breddefotball, sier Raja til TV 2.

Treningskamper og eventuelt seriespill vil først komme i spill når man entrer trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan.

– Det er smertefullt. Det er utrolig krevende. Vi ønsker å komme i gang med dette, men vi har fullt de helseanbefalingene vi har fått. Men nå er det lys i tunnelen.

Innrømmer liten risiko med kontakt – Høie er uenig

Dermed må voksne utenfor toppidretten fortsatt smøre seg med tålmodighet til tross for at assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad allerede i fjor sommer innrømmet at nærkontakt i fotballen har «liten smitterisiko».

I februar i år konkluderte også en rapport fra Universitetet i Tromsø med at gjenåpningen av ordinære treninger ikke ville ha vesentlig påvirking på smittetrykket i samfunnet. Rapporten var utarbeid på oppdrag fra NFF.

Direktør i Helsedirektøret Bjørn Guldvog er også enig i at det er forbundet lite risiko med selve kontakten i fotball.

– Det er nok liten risiko forbundet med det, så det er samlingen av store folkemengder som er den store risikoen forbundet med dette, sier han til TV 2.

– Burde ikke trening med kontakt da vært i gang for lenge siden?

– Jeg henviser igjen til gjenåpningsplanen til regjeringen, og vi kommer tilbake til det i trinn 2 og trinn 3.

Helseminister Bent Høie vil imidlertid ikke gå med på at det er problemfritt å åpne opp for kontrakttreninger for de om lag 50 000 breddefotballspillerne i landet.

– Å gi så mange voksne folk unntak fra den kanskje viktigste regelen vi har under en pandemi – enmetersregelen – er det som gjør det vanskelig når smittesituasjonen er slik den har vært i Norge, sier Høie til TV 2 og mener at både Nakstad og Helsedirektoratet er av samme mening.

– Det er veldig viktig at de 50 000 kommer i gang igjen, men det er ikke sånn at vi kan risikere gjenåpning av det norske samfunnet for dette. Derfor må det vurderes i en helhet sammen med de andre tingene som må åpnes opp.

Tror håndteringen av saken vil bli evaluert i ettertid

Abid Raja innrømmer at emnet har skapt debatt.

– Det vil sikkert bli evalueringer av dette i ettertid. Det har kun vært helsepolitiske grunner for å stenge ned idretten. Man har gitt åpning for barn og unge, siden det har vært viktig for regjeringen å prioritere dem, og så har man i samråd med idretten også prioritert toppidretten. Dermed har breddeidretten blitt stående. Det er vi selvfølgelig veldig lei oss for. Og jeg vet at dette har

– Har du etterspurt det vitenskapelige grunnlaget for å nekte breddefotballen å komme i gang?

– Det er ukentlige diskusjoner i regjeringen. Vi har faste møter.

– Jeg ser de gode argumentene for å åpne. Men dette har ikke vært idrettspolitisk begrunnet, men helsebegrunnet, avslutter Raja.

Dermed må alle landets breddefotballspillere fortsatt vente med å avholde ordinære treninger. Kanskje åpner det i mai, men noen garantier har de fortsatt ikke fått.