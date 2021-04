Mads Hansen ut mot Gullruten: – Ubalansert satt opp

Gullruten er tv-bransjens egen pris, og det skal være gjevt både å bli nominert og å vinne. Vi forstår godt at Mads Hansen er skuffet over at «Ikke lov å le på hytta» ikke ble nominert, og vi er glade for at han bryr seg om Gullruten og at han stiller kritiske spørsmål.

Gullruten er en pris for redaktørstyrte produksjoner med norsk hovedprodusent, publisert i norske nasjonale tv- og nettmedier. Grunnen til at det ikke har vært så mye nett-TV med i Gullruten foreløpig er rett og slett at mye av innholdet som produseres ikke har en ansvarlig redaktør. Men dette er i stadig utvikling, og i år er det mange nett-tv-programmer blant de nominerte, og særlig VGTV har fått mange nominasjoner i Gullruten og Gullrutens fagpris. Når det gjelder sammensetningen av juryene, og at nett-tv-produsenter ikke har hatt fast representasjon i juryene, så henger dette sammen med flere faktorer. Både mengde produksjoner, men også struktur. De fire tv-kanalhusene NRK, TV 2, Discovery og NENT er tungt inne som finansielle samarbeidspartnere for Gullruten og har vært det i alle år, og representanter fra kanalene sitter derfor i alle juryene, i tillegg til produsenter og studentrepresentanter. Vi diskuterer hvert eneste år hvordan vi best kan inkludere nett-TV, fordi vi ser at det er stadig mer som produseres for nettet. Vi har også diskutert om VGTV som bidragsyter slik som de andre kanalhusene, og har tatt dette opp med VGTV. Det er en utfordring å finne en god modell når nye aktører ikke konkurrerer på det samme grunnlaget som allerede eksisterende aktører, men her er vi er veldig åpne for innspill og dialog. Det er viktig for Gullruten å være med på utviklingen.

Når det kommer til årets juryering, så var «Ikke lov å le på hytta» påmeldt i en av de største og stadig voksende kategoriene; «Beste humorprogram». I juryen har det sittet dyktige representanter for norsk TV-produksjon, der mange spesielt har jobbet med humorproduksjoner. Her sitter også kanalrepresentanter, blant annet fra Discovery +, men vedkommende har ikke jobbet med disse produksjonene. Vi forstår at det er skuffende å ikke blir nominert når man har laget et program som har blitt populært og fått masse oppmerksomhet. Serien ble nøye vurdert og diskutert i juryen, men konkurransen i denne kategorien var veldig hard, og «Ikke lov å le på hytta» nådde ikke opp denne gangen. Mads Hansen har gjennom bl.a. «Ikke lov å le på hytta» og «Farmen» markert seg som et godt tv-navn det siste året, og vi er glade for at han derfor er nominert til Publikumsprisen, og vi ønsker han masse lykke til med nominasjonen!