Har ikke hørt noe fra Airbus etter dødsstyrten som tok mannens liv

Helikopterprodusenten Airbus har hverken utbetalt erstatning, beklaget eller sendt blomster til enken Anny Britt Telle etter helikopterstyrten ved Turøy for fem år siden.

Super Puma-helikopteret var på vei fra Nordsjøen og kun minutter unna Bergen lufthavn, hvor mannskap og passasjerer endelig skulle sette beina trygt på bakken.

Men i luftrommet over Sotra løsner plutselig helikopterets hovedrotor, og tolv menn og en kvinne styrter i døden.

29. april er det fem år siden Turøy-ulykken.

Anny Britt Telle mistet ektemannen Lyder Martin Telle i helikopterstyrten, som skyldtes en feil i girboksen på helikopteret.

– Aldri hørt noe

I løpet av disse fem årene har Anny Britt Telle ikke hørt noe fra helikopterprodusenten.

TAUST: Anny Britt Telle mistet ektemannen Lyder Martin Telle i Turøy-ulykken. Siden ulykken har det vært taust fra den franske helikopterprodusenten. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Jeg har aldri hørt noen ting fra Airbus Helicopters. Ingenting, sier hun.

– Har du ikke mottatt blomster eller noen ord i løpet av disse fem årene?

– Nei, ikke noe.

– Hva tenker du om det?

– Det er veldig arrogant, rett og slett. Det er vanskelig å sette ord på hva jeg tenker om akkurat denne biten. Av og til er jeg veldig sint, og noen ganger er jeg veldig lei meg, forklarer Telle.

Telle sier det er sårt at hun ikke har blitt kontaktet eller har mottatt noen form for oppmerksomhet, beklagelse eller blomster fra helikopterprodusenten.

Venter på erstatning

Airbus Helicopters har fremdeles ikke utbetalt erstatning til de etterlatte i Norge, men TV 2 får opplyst av bistandsadvokaten til de etterlatte, Stephan Eriksson, at helikopterprodusenten er enig om å utbetale erstatning til de etterlatte. Airbus Helicopters bekrefter det samme overfor TV 2.

I flere år har de etterlatte kjempet for å få erstatning.

I november 2019 fortalte TV 2 at advokaten til de etterlatte truet med rettssak og hadde stevnet helikopterprodusenten for fransk domstol.

Airbus Helicopters har så langt kun kommet til enighet og utbetalt erstatning til en britisk familie. De etterlatte i Norge venter fremdeles på oppgjøret.

– Jeg kan bekrefte at etterlatte til én av de omkomne har fått erstatning fra Airbus Helicopters og at den saken nå er løst, sa advokat Stephan Eriksson i Astra advokater til TV 2 den gang.

MISTET EKTEMANNEN: Det har vært fem tøffe år for Anny Britt Telle. Foto: Kåre Breivik/TV 2

Telle forteller at det har vært en lang og veldig slitsom prosess, hvor man flere ganger er blitt fortalt via advokat at oppgjøret snart skulle være på plass.

– Det har vært veldig opprivende, for hver gang du får forespørsel om å fylle ut på papirer, går du inn i saken igjen. Ulykken er med meg hele tiden, jeg synes det er veldig krevende og har vært veldig krevende, forklarer Telle.

Krever hemmelighold om avtale

Airbus Helicopters har via advokater forhandlet med etterlatte. TV 2 får oppgitt at det har tatt lengre tid enn ønsket, men at man nå er svært nær en utbetaling.

Airbus har derimot krevd fullstendig hemmelighold rundt avtalens innhold og beløpene de etterlatte får utbetalt fra helikopterprodusenten.

TURØYULYKKEN: Et Super Puma helikopter fra den franske helikopterprodusenten Airbus Helicopters med 13 personer ombord har styrtet ved Turøy på Sotra. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

– Er du fornøyd med oppgjøret?

– Nei, det er jeg ikke. Ut fra alt som har skjedd og tiden det har tatt, så er det veldig, veldig dårlig, mener Anny Britt Telle.

Hun lever videre med både sorgen og de gode minnene om ektemannen Lyder. Den største belastningen i disse dager er det franske milliardkonsernet Airbus.

– Hvis du skulle sagt noe til Airbus, hva skulle det vært?

– De må kunne holde kontakt med de som har opplevd noe slikt, men alt foregår på et høyt plan, alt skal gå gjennom advokater på deres premisser. Det er ikke noe menneskelig ved prosessen i det hele tatt.

GIRKASSEFEIL: Havarikommisjonens fant feil på tannhjul i girkassen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Hva ville du satt pris på?

– De kunne sendt en blomst til familiene som har mistet sine kjære. Det er ikke så mye som skal til, men vise litt medfølelse. For det er noen mennesker som har det veldig vondt og tungt etter ulykken.

Turøy-ulykken har ifølge Havarikommisjonen klare likheter med en Super Puma-ulykke i 2009. Flere eksperter har uttalt at alle anbefalingene som kom etter ulykken i 2009 ikke ble fulgt opp, og man tok dermed ikke lærdom fra den ulykken.

«Vår dypeste sympati»

TV 2 har bedt helikopterprodusenten kommentere det faktum at enken etter Lyder Martin Telle hverken har mottatt blomster, beklagelse eller en melding fra selskapet samt at hun mener selskapet opptrer arrogant.

«Vi har alltid uttrykt vår dype beklagelse for ulykken utenfor Turøy i 2016. Alle av oss var sjokkerte og lei oss over denne hendelsen, og har fortsatt vår oppriktige og dypeste sympati for familiene til de etterlatte».

Det svarer Airbus Helicopters i epost til TV 2.

TV 2 får ikke besvart vårt spørsmål om hvorfor selskapet aldri har kontaktet de etterlatte direkte, slik Anny Britt Telle opplyser.

TV 2 ber også Airbus Helicopters kommentere det faktum at Anny Britt Telle ikke er fornøyd med oppgjøret.

«Nylig har vi klart å komme frem til et oppgjør med familiene, men vi forstår at slike ordninger umulig kan bøte på tapet av deres kjære. Disse avtalene er konfidensielle og vi har ikke mulighet til å kommentere dem», svaret Airbus Helicopters via sin kommunikasjonsavdeling til TV 2.

Forstår frustrasjonen

Advokat Stephan Eriksson opplyser til TV 2 at han har forhandlet direkte med Airbus, og ikke forsikringsselskapet. Eriksson har forhandlet på vegne at tolv familier i Norge.

– Kan du garantere at de etterlatte får oppgjøret?

– Ja, avtalen er bindende, det er underskrevet. Nå sluttfører vi prosessen i fransk domstol, der et tidligere søksmål fra de etterlatte nå skal trekkes tilbake, forklarer Eriksson.

FEM GLADE SMIL: Familie Telle er blitt fire etter at bauta, ektemann og pappa omkom i helikopterstyrten. Ørjan (t.v.), Lyder Martin, Anny Britt, Anne Mette og Martin. Foto: Privat

– Hva tenker du om tiden det har tatt og at de ikke har hørt noe?

– Jeg sysler med det juridiske, men jeg kan selvsagt forstå klientene. Hvorfor det ikke har skjedd har jeg ingen aning om, men jeg har jo registrert at de etterlattes arbeidsgivere har sendt blomster og fulgt opp, sier Eriksson.

Eriksson bekrefter at han begynte å forhandle med Airbus om et erstatningsoppgjør på vegne av de etterlatte allerede i 2017.

De hadde møte med pårørende og så på muligheten for et større søksmål, enten i USA, Frankrike eller Norge.

NASJONALT STØTTEGRUPPENETTVERK: Leder for nettverket, Rita Engh Sormul. Foto: Privat

– Det endte med at vi gikk mot Airbus i Frankrike.

– Hvilken type kommunikasjon med etterlatte har dere hatt underveis og hvordan har de vært involvert i prosessen?

– Med tanke på utgangspunktet vi hadde, så er dette det rent juridisk beste oppgjøret man kunne få, sier Eriksson.

Advokaten sier han ikke kan si noe om hvordan man. underveis har diskutert erstatningsbeløp og på hvilken måte de etterlatte har vært trukket inn.

– Men ja, det har tatt lag tid unormalt lang tid.

– Hvorfor?

– Det kan jeg ikke si, men jeg er sikker på at de mottar erstatningen i løpet av et par uker.

Eriksson sier det nå kun er transaksjonene som skal gjennomføres og man venter på at den franske domstolen bekrefter at søksmålet er trukket og saken avsluttet.

Barna fortviler

Lyder Martin Telle etterlot seg tre barn og flere barnebarn. De tre barna er alle rystet over at helikopterprodusenten frem til i dag ikke har gitt familien noen form for oppmerksomhet.

– Vi burde ikke sittet og snakket om dette nå, alt skulle vært avklart for lenge siden, sier Ørjan Telle.

– Det er mye praktisk papirarbeid i ettertid, og vi ser at det tar på at hun blir sliten av det, sier Martin Telle.

FINNER RO: Anny Britt Telle oppsøker ofte minnesmerket på Turøy. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Søsknene støtter moren og hennes tanker rundt den manglende oppfølgingen:

– Vi etterlyser litt medmenneskelighet. Vi sitter igjen som de store taperne, så det hadde vært prisverdig med en liten hilsen og noen ord om at «vi tenker på dere», sier Anne Mette Telle.

– Skulle gjerne visst om nettverket

Nasjonalt Støttegruppenetteverk består av støttegrupper og personer med erfaring fra etablering og drift av støttegrupper. I dag ledes gruppen av Rita Engh Sormul, som selv har erfaring som pårørende etter å ha mistet ektemannen i en katastrofe.

– Vi kontaktet arbeidsgivere og bistandsadvokater etter Turøy-ulykken for å tilby våre tjenester, forteller Sormul.

Men dette fikk aldri familien Telle informasjon om.

I dag, fem år etter Turøy-ulykken, mener Anny Britt Telle at hun gjerne skulle visst om denne gruppen, fordi hun underveis har savnet noen å snakke med for å få råd og tips.

– Jeg skulle gjerne visst om dette nettverket, det tror jeg hadde vært veldig positivt. Da hadde jeg jo truffet på folk som gjerne har opplevd det samme som jeg har opplevd. Det er ingen som kan sette seg inn i en slik situasjon uten selv å ha opplevd det samme, understreker Telle.

Hun forteller om mange praktiske og tidkrevende oppgaver som må løses i etterkant av en slik hendelse, knyttet til blant annet Nav, forsikringsoppgjør, advokater og annet.

– Det er av og til at du bare stopper opp. «Hva gjør jeg nå, hvem skal jeg ta kontakt med?». Så det hadde vært utrolig bra å bare kunne tatt en telefon, mener hun.

Basert på frivillighet

Nasjonalt Støttegruppenettverk var blant annet grunnlag for Helsedirektoratets beredskap ved etablering av støttegruppen knyttet til 2004-tsunamien og 22.juli, og har vært involvert i mange stiftelser av støttegrupper.

– Hvilken ressurs kan dere være for de som står midt i krisen?

– Vi kan gi bistand til å etablere støttegruppe. Og vi kan gi støtte og bistand til utfordringer i møte med skadeforvolder, forsikringsspørsmål, psykososial oppfølging, granskning og annet, sier Sormul.

Arbeidet til nettverket er basert på frivillighet.

– Der er gjort på siden av våre daglige arbeidsoppgaver, har vært utmattende og «stjålet» tid fra våre respektive familier. Å kunne ha driftet et kontor, som opprinnelig ble foreslått fra Helse-og omsorgsdepartementet i 2005, hadde vært hensiktsmessig for denne type arbeid, sier Sormul til TV 2.

Også Anny Britt Telle mener det er behov for en nasjonal støttegruppeordning. Hun forteller at ektemannen mistet flere arbeidskamerater under Alexander Kielland-ulykken i 1980, der 123 personer omkom.

– De hadde en støttegruppe som fungerte veldig bra. Det er mye positivt å hente fra en slik gruppe, sier Telle.