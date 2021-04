Politiet: Kvinne drev bordell på massasjesalong i Oslo

Politiet pågrep kvinnen tirsdag denne uken.

– Vi har hatt en aksjon mot et massasjeinstitutt i Oslo fordi vi mener at det har pågått narkotikaomsetning fra stedet og at det bedrives prostitusjonsvirksomhet, sier politiadvokat Kathrine Kristoff til TV 2.

Også andre etater, deriblant Skatt Øst, deltok i aksjonen.

Nekter straffskyld

Kristoff opplyser at to fornærmede har anmeldt kvinnen for menneskehandel.

– Det er folk som opplever seg misbrukt i arbeid og til prostitusjon, sier hun.

Kvinnens forsvarer, advokat Monica Behn Jacobsen, opplyser at hennes klient nekter straffskyld. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Oslo tingrett har gitt politiet medhold i å holde kvinnen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De fleste bevisene i saken er klausulerte, altså utilgjengelige for den siktede kvinnen.

MØTTE HER: Kvinnen i 60-årene måtte møte i Oslo tingrett torsdag. Foto: Erik Edland / TV 2

Begrunnelsen for fengslingen er at påtalemyndigheten frykter at hun vil forspille bevis i saken.

Også en annen person, en mann, ble pågrepet under politiets aksjon, men han er løslatt. Mannen er fremdeles siktet for narkotikalovbrudd.



Hatt informasjon lenge

Kvinnen, som er tidlig i 60-årene, er bosatt i Oslo. Hun har drevet den aktuelle massasjesalongen i lang tid.

Politiadvokat Kristoff forteller at politiet lenge har hatt informasjon om salongen, og at ulike hendelser gjør at de nå mente det var riktig å aksjonere.

Av kjennelsen fra retten fremgår det at kvinnen har kjent til at hun har vært under etterforskning i åtte-ni måneder. Hennes forsvarer mente derfor at det ikke i realiteten fantas noen fare for bevisforspillelse.

Retten mener imidlertid det er fare for at kvinnen kan komme til å påvirke andre vitner om hun blir løslatt nå.



Politiet er dessuten ikke ferdige med å gå gjennom hennes kontakter og kommunikasjon på mobiltelefoner og en iPad.