Sommeren for fire år siden var undertegnede en av de aller første i verden som fikk prøvekjøre Tesla Model 3.

Det skjedde i området rundt selve fabrikken til Tesla, i Fremont, like utenfor San Francisco.

Lanseringen ble gjort i forbindelse med et større arrangement, der vi også fikk intervjue selveste toppsjefen, Elon Musk. Men det vi var mest spent på, var prøveturen i den brennhete nyheten: Model 3.

Hjemme i Norge satt det tusenvis av kunder som allerede hadde reservert bilen – uten hverken ha sett eller kjørt den.

Kollega Benny ringte meg mens jeg var ute og kjørte. Og jeg husker fortsatt hva jeg svarte, da han ba meg oppsummere førsteinntrykket tilbake i 2017:

– Det jeg kan si er at de som har bestilt kan glede seg. Jeg tror de blir positivt overrasket.

Her kan du lese mer om det aller første møtet med Model 3

Den nyeste utgaven av Model 3 leveres med svarte lister og detaljer. All krom er borte. Den er ikke savnet!

Rett til himmels

Så snart bilen traff norsk jord, gikk salget til himmels. I skrivende stund er det registrert over 26.000 Model 3 i Norge. I fjor tok den en imponerende sterk andreplass totalt for året.

Underveis har det kommet oppgraderinger, som blant annet inkluderer firehjulsdrift og en superbil-rask Performance-utgave. Sistnevnte gjør 0-100 km/t bare på 3,3 sekunder.

Men med tiden har det blitt mange flere elbiler å velge mellom. Tesla har derfor valgt å gi Model 3 en vitamininnsprøytning i form av en prisreduksjon på 50.000 kroner på alle utgavene.

Slik styler og tuner du IKKE bilen din

Minimalistisk er bare forbokstaven. Men skjermen er imponerende god, det er mye lagringsplass i midtkonsollen – og smart vinklede trådløse holdere til smarttelefonene.

Lav rente

Standard Range Plus har nå en startpris på 349.000 kroner – mens Long Range og Performance koster henholdsvis 449.900 og 499.900 kroner. De to sistnevnte har også firehjulsdrift. I tillegg til disse prisene kommer dokumentavgift på kroner 11.842 og vrakpant på kroner 2.400 kroner

Sammen med finansieringspartner DNB tilbyr de dessuten nå en billånsrente på 0,25 prosent på Model 3 i en begrenset periode.

Da er det ikke så vanskelig å skjønne at det er mange som kan bli fristet til å handle. Vi har fått hendene på innstegsmodellen, for å se hva du faktisk får for pengene, her.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Glasstaket strekker seg helt bak og gir en lys coupe. Baksetene er gode og det er bra med plass til to personer.

Hva er nytt:

Rekkevidden er naturligvis ikke på nivå med de to dyrere variantene – som klarer opptil 580 kilometer (målt etter WLTP-metoden). Men 448 kilometer er slett ikke ille, det heller.

På Standard Range RWD er det som navnet indikerer bakhjulsdrift som gjelder. De aller fleste vil imidlertid fint klare seg med det – også på vinterføre.

For norske kjøpere er en viktig nyhet at Model 3 kan trekke tilhenger på opptil 1.000 kilo med Standard Range Plus. Det koster 10.000 kroner ekstra.

Leveringstiden er kort. Bestiller du nå – skal du ha bilen din i løpet av mai.

Rent visuelt er all krom byttet ut med sorte detaljer på den nyeste utgaven av Model 3. Og som vi er vant med fra Tesla, kan bilen oppdateres trådløst med nye funksjoner underveis.

Bagasjerommet er på 425 liter. Og det er en romslig "kjeller" til for eksempel lagring av ladekabler.

Flere elbiler overrasker: Dette ble en skikkelig opptur

Hvordan fungerer det?

Bilens oppsett er fast, og den er merkbart mer kjøreglad enn storebror Model S. Det handler både om lavere vekt og at bilen er mer kompakt. Samtidig bidrar batteriene til lavt tyngdepunkt.

Baksiden av den "sportslig-medaljen", er at du mister noe av komforten. Luftfjæring får du ikke i Model 3. Er du vant med det, vil du nok rynke litt på nesa over måten denne tar fartshumper og ujevnheter i asfalten.

Forbruket er imponerende lavt. Tesla er gode på effektivitet.

Men å sammenligne med en mye dyrere bil blir urettferdig. Vi synes kjøreopplevelsen er et godt kompromiss mellom kjøreglede og komfort. Lydnivået er også behagelig lavt.

Dessuten er den effektiv. Forbruket er oppgitt til 1,47 kw/mil. Det er slett ikke umulig å gjenskape på vårlige norske veier. I vår testrute ender vi under oppgitt forbruk – 1,37 kw/mil. Turen er på 120 kilometer, inkludert motorvei, småveier og vanlig riksvei. Temperaturen er 10 plussgrader og det er tørr asfalt.

Dermed er ikke rekkevidden urealistisk under gode kjøreforhold.

Og med et svært godt utbygd nettverk av egne hurtigladestasjoner (og flere på vei), har du langt flere steder å "fylle tanken", enn andre elbiler. Model 3 kan nå ta imot 170 kW ved hurtiglading.

Noe negativt er det. Designet er ikke spesielt lekkert, men det er jo en smakssak. Nøkkelkortet som må legges på midtkonsollen for å starte bilen er litt irriterende, løsningen med dørhåndtakene er kronglete, interiøret oppleves i overkant minimalistisk – og mangelen på tradisjonelle instrumenter krever tilvenning.

Men etter hvert venner man seg til det. Venstre del av skjermen viser den viktigste informasjonen til sjåføren. Likevel, jeg skulle gjerne hatt en tradisjonell skjerm foran rattet – eller i alle fall head up display.

I en bil til 350.000 kroner, er utstyrsnivået imponerende bra. Det er gode skinnseter, stor skjerm med glimrende oppløsning, har god plass og mer enn nok krefter. 0-100 km/t gidder den ikke å bruke mer enn 5,6 sekunder på. Vi må nesten si det igjen: I en bil til 350.000 kroner!

Dessuten er den til dels selvkjørende. Det eneste testbilen er utstyrt med utover standardutstyr er Enchanced Autopilot (29.800 kroner). Den gjør det mulig å la bilen styre og følge trafikken på egenhånd i kortere perioden. Med trådløse oppdateringer kan den dessuten bli langt mer selvkjørende.

Model 3 er ikke en like stor nyhet som det en gang var. Men at den fortsatt kan levere en så god totalpakke til en svært gunstig pris, viser hvor langt framme Tesla var da denne bilen kom på markedet første gangen.

Forhandleren frarådet Bill å kjøpe denne bilen

Med prisreduksjon på 50.000 kroner er dette virkelig en attraktiv nybil på markedet.

Ikke bilen for deg hvis?

Du har et horn i siden til Tesla.

Bilen for deg hvis?

Du ikke har et horn i siden til Tesla.

Les mer om trimming av Tesla Model 3 her

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne over 370 vurderinger av Tesla Model 3 – og eierne gir i snitt hele 9,2 av 10 mulige poeng.

Norske eier er veldig godt fornøyd med sin Model 3.

Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor (bakhjulsdrift) Effekt: 306 hk / Nm 0-100 km/t: 5,6 sek. Toppfart: 225 km/t Forbruk (WLTP): 1,47 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 65 kWt Rekkevidde: 448 km (WLTP) Hurtiglading: 170 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 469 x 185 x 208 cm Bagasjerom: 425 liter Vekt: 1.745 kg Tilhengervekt: 1.000 kg Pris: Startpris: 349.900 kroner * Pris testbil: 379.032 kroner * * I tillegg til denne prisen kommer dokumentavgift på kroner 11.842 og vrakpant på kroner 2.400 kroner. Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 13,7 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

10 minutter med lading – så kan den kjøre i 12 mil

Video: Se Norges største test av elbiler:

Den glemte elbilen forsøkte seg igjen