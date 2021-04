En uholdbar situasjon for skolene

Ved å ha for få lærere, sparer kommunene penger på lønn. Siden det ikke er noen som helst straff for dette, er det altså lønnsomt å bryte loven.

Ikke la lærernormen bli en vits.

Skolenes landsforbund jublet da lærernormen ble et faktum. Dessverre er forskriften lett å bryte – uten at det har noen som helst konsekvenser for kommuner som spekulerer i lovbrudd. Tvert om blir de belønnet økonomisk.

Kun et øyeblikksbilde

Kunnskapsdepartementet opplyser at det mangler 500 lærerårsverk på at normen er oppfylt i år.

Lærernormen sier det skal være maksimalt 15 elever per lærer fra 1. – 4. trinn, og maks 20 elever per lærer fra 5. – 10. trinn. Alle skoler må rapportere om dette i oktober hvert år. Det som rapporteres er altså et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen ved skolen er medio oktober.

Kutter kommunen i antall lærere fra for eksempel 1. januar i samme skoleår, blir ikke dette fanget opp. Lærernormen kan trygt brytes etter rapporteringsdatoen.

Hvordan det ligger an ved hver skole, blir offentliggjort rett før jul av Utdanningsdirektoratet. Statsforvalteren i hvert fylke har ansvar for å følge opp.

Et godt stykke ut på nyåret henvender Statsforvalteren seg til kommuner som bryter lærernormen. Der pålegger de kommunene å ordne opp. Kommunene får gjerne frist til slutten av april til å svare Statsforvalteren.

Da er mesteparten av skoleåret gått. Det er mindre enn to måneder til elevenes sommerferie. I hele denne perioden aksepteres det da at man har drevet ulovlig.

Det pålegges ingen straff til kommuner som ikke oppfyller lærernormen.

En uholdbar situasjon

Verken lov eller forskrift inneholder noen som helst sanksjonsmuligheter for Statsforvalteren. Den eneste «straffen» kommuner får for å bryte forskriften, er altså dette brevet fra Statsforvalteren, og en viss mulighet for å bli hengt ut i lokalavisa.

Ved å ha for få lærere, sparer kommunene penger på lønn. Siden det ikke er noen som helst straff for dette, er det altså lønnsomt å bryte loven.

Skolenes landsforbund mener dette er en uholdbar situasjon. Det er ingen grunn til å vente til ut i oktober med å rapportere omkring lærernormen. Resultatet må offentliggjøres kort tid etter rapporteringsdato.

Statsforvalteren må kreve at brudd på lærernormen ordnes opp i innen 1. oktober. Hvis kommunene ikke etterkommer kravet fra Statsforvalteren innen tidsfristen, må det gå an å sanksjonere.

Et flertall av partiene på Stortinget støtter lærernormen. Skolenes landsforbund ber dere nå om å ta grep, slik som vi har skissert her, for å gjøre forskriften reell. Brudd på lover og forskrifter må ha en negativ konsekvens for de som begår bruddene.

Det kan ikke fortsette å være slik at man blir økonomisk belønnet for å være lovbryter.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no