– På et høyt internasjonalt nivå, bør man ha de samme rammevilkårene. Det samme tilbudet. Det bør være fair play.

Haukenes er tydelig på hva han mener om det særskilte norske forbudet mot høydehus. For tiden er 30-åringen på høydeopphold i Sierra Nevada i Spania.

Norge er alene om å ha et generelt forbud (innført i 2003) mot høydehus. Dette er innretninger som gjør at man kan trene og oppholde seg i tynn luft og dermed øke antall røde blodceller.

I løpet av en sesong anslår bergenseren at han tilbringer omkring tre måneder i høyden. Men aller helst skulle han ønske at han kunne supplere høydeoppholdene med simulert høydetrening i Norge.

Kostnadsbesparende

– Da hadde man sluppet mye reising, og mye utgifter som er relatert til det å dra til høyden. Man hadde spart penger og stilt sterkere. Definitivt, sier Haukenes til TV 2.

KAPPGANG: Håvard Haukenes i aksjon under VM i friidrett i Qatar i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

For tre uker siden ble det kjent at idrettsstyret støtter forslaget fra friidrettsforbundet om å oppheve høydehusforbudet.

– Tiden er inne for å oppheve det særnorske forbudet, sa 1. visepresident Vibeke Sørensen.

Haukenes innrømmer at forbudet har frustrert ham lenge.

– Det har tatt for lang tid. Det må jeg innrømme. Selvfølgelig er det på tide at diskusjonen nå blir tatt på alvor. Så håper jeg utfallet blir bra og dette blir like lovlig som i alle andre land.

Avgjørelse i mai - for sent for OL

Fram til den endelige avgjørelsen faller på idrettstinget i slutten av mai, vil idrettsstyret nedsette en gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruk av høydehus.

Et eventuelt ja til bruk av simulert høyde på idrettstinget i mai får uansett ingen innvirkning på friidrettsutøvernes oppladning til OL i Tokyo i sommer.

– Det kommer jo selvfølgelig for sent, men jeg synes for fremtidige generasjoner at det er et viktig tilbud. For fremtidige mesterskap er det viktig med et høydehus, sier Haukenes.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad mener det er riktig å fjerne forbudet i dagens form.

– Høydehus gjør at utøvere slipper lange, dyre og krevende utenlandsopphold. Fordi høydehus ikke er ulovlig å bruke i utlandet med visse uttak blir det uansett bare symbolpolitikk som i tillegg er en ulempe for våre utøvere. Norsk idrett bør i stedet konsentrere seg om andre langt større utfordringer innen det internasjonale dopingarbeidet, sier Kaggestad, og fortsetter:

– Samtidig synes jeg ikke at det skal være et frislipp av bruken. Blant annet bør det være krav til bruken av høydehus for å unngå uvettig og helseskadelig praktisering, og en bør vurdere en aldersgrense på f.eks 17 år.