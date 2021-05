Flere hundre fly klargjøres til «reiseboom»

De to store flyselskapene i Norge, SAS og Norwegian, har vært hardt rammet av koronakrisen det siste året. Istedenfor å kunne frakte reiselystne nordmenn, har selskapene blitt tvunget til å sette flere fly på bakken.

NORWEGIAN: Flymekanikere og teknikere jobber med å klargjøre Norwegian sitt Boeing 737-fly. Foto: Frode Hoff / TV 2

– På det meste hadde vi opp mot 150 fly i drift, men forrige måned var vi nede i ni fly. Så det har vært mange fly på bakken, forteller kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

SAS har også vært hardt rammet av pandemien.

– I april i fjor hadde vi hundre fly parkert. Da hadde vi cirka 160 fly i flåten vår. I gjennomsnitt har cirka halve flåten vært parkert gjennom pandemien, forteller kommunikasjonssjef John Eckhoff i SAS.

Fuglereir, rust og mugg

Men fly trives best i luften. For konsekvensene av parkerte fly kan være mange - og det kan være alt fra rust - til luftfuktighet og mugg. I tillegg må man passe på at fugler ikke lager reir, eller at insekter kommer seg inn.

OSLO LUFTHAVN: Bildet er tatt fra cockpiten til SAS sin Airbus 320NEO. Utenfor ser du flytypen Boeing 737, som gjøres klar til drift. Foto: Frode Hoff / TV 2

Alt dette blir nøye fulgt opp av både Norwegian og SAS sine flymekanikere og teknikere. I tillegg er det strenge krav til vedlikehold fra produsentene og luftfartsmyndighetene.

– Det er nesten som en daglig EU-kontroll - bare mye strengere. Vi går igjennom alle systemer og sjekker at alt er i orden på grunnlag av vedlikeholdskravene til flyprodusenten og luftfartsmyndighetene, forteller flytekniker Kristian Hildrum i Norwegian.

FLESLAND: Et Norwegian-fly klargjøres på Flesland flyplass i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Under vanlige forhold arbeider vi fem timer om dagen per fly - hver eneste dag. Med flyene som har vært parkert, er det omtrent halvparten.

TV 2 har besøkt både Norwegian og SAS på Gardermoen, hvor flere teknikere og flymekanikere jobber med å klargjøre fly, som snart skal i drift igjen.

– Flyene skal passes på. Det er alt fra hjulskift og fylling av drivstoff - til å flytte flyene for at hjulene ikke skal låse seg eller at dekkene skal bli ødelagt. Alt skal sjekkes, forteller flymekaniker Tor Ivar Linløkken for SAS.

Lover trygge reiser

Selv om flyene har stått parkert over en lengre periode, lover selskapene at det vil bli trygt for nordmenn å reise.

– Passasjerer og våre ansattes sikkerhet er hovedprioritet nummer én. Det er ingenting som går på bekostning av det, forteller kommunikasjonssjef John Eckhoff i SAS.

– Dette er maskiner som er robuste og bygget for å være i luften. Når de står på bakken, får de mye kjærlighet og omsorg. Og ekstremt mye ekspertise.

BETRYGGER KUNDENE: Pressesjef John Eckhoff i SAS (til venstre) og kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian (til høyre). Foto: Frode Hoff / TV 2

Også Norwegian betrygger kundene sine.

– Vi er underlagt strenge regler og krav. Alle rutiner og prosedyrer blir godt beskrevet og godt fulgt. Det har både vi og konkurrentene våre i bransjen gode rutiner for, forteller kommunikasjonsdirektør Esben Tuman for Norwegian.

Får støtte fra flyanalytiker

Norwegian og SAS får støtte fra flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS.

FLÅTEN: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sammen med flyutstillingen sin på kontoret sitt i Oslo sentrum. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det vil nok bli like trygt å fly etter korona, som før da pandemien traff oss. Ingen flyselskaper ønsker å gå på utsiden av kravene som blir satt av produsentene og myndighetene, forteller Elnæs.

Flyanalytikeren forteller at fly er en av de sikreste måten å flytte seg på.

– Det er så trygt å fly at man kan si at å reise med fly er den tryggeste måten å komme seg fra A til B på. Flybransjen er så gjennomregulert. Det er ikke uten grunn at vi ser at flyulykker faller betraktelig år for år.

– Så det har ikke noe å si at flyene har stått på bakken en stund?

– Nei. Før flyene får tillatelse til å komme seg i luften igjen, må de igjennom et sertifiseringsprogram som flyselskapene følger notorisk. Det er ikke bare til å gå inn i cockpiten å fly, avslutter han.

Merker til reiselystne nordmenn

Både Norwegian og SAS ser lys i enden av den lange tunnelen. Reiselystne nordmenn er allerede i gang med planlegging av ferien.

– Hvis vi ser mot sensommeren og høsten, opplever vi stor pågang. Riktig nok fra veldig lave nivåer, men det er et reisebehov som verden ikke har sett maken til, forteller Eckhoff.

OSLO LUFTHAVN: Norwegian, SAS og WizzAir-fly som står klar til å frakte passasjerer fra Oslo lufthavn. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Som alle andre ser vi frem til å reise, oppleve verden og møte venner og familie. SAS er klare til å ta folk ut i verden igjen.

Også Norwegian ser lyst mot tiden som kommer.

– Her tror vi reiselysten kommer til å være større enn noensinne. Mange sitter på gjerdet og venter på det grønne lyset, sier Tuman.

– Nå gleder vi oss alle til pandemien skal komme under kontroll og at reiserestriksjonene verden over lettes på. Da kan vi alle sammen reise igjen - og Norwegian vil stå klar.