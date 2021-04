Åpner etterforskning av «Paradise Hotel»-overgrep

«Paradise Hotel»-deltakerne Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) har nå forklart seg om hendelsene som fant sted under innspillingen av realityprogrammet.

Kvinnene omtaler hendelsene som overgrep, og produksjonen valgte å sende hjem deltaker Toby Johnson (21) på grunn av det han hadde gjort.

Nå bekrefter aktor til Dagens Nyheter at en foreløpig etterforskning er iverksatt.

SENDT HJEM: Toby Johnson ble sendt hjem av produksjonen for regelbrudd. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

Rapporterte ikke internt

Selskapet Mastiff, som produserer serien, har ikke uttalt seg tidligere, men forteller nå at hendelsen ikke ble rapportert internt.

NENT, som er eier av Viaplay og Viafree, skal heller ikke være kjent med hendelsene som har skjedd på hotellet.

Ettersom det ikke var noen hendelsesrapport knyttet til situasjonene mellom de tre deltakerne, har det ikke blitt rapportert videre.

– Det kan ha vært en feilvurdering fra vår side. Derfor er det bra at politiet har muligheten til å gå gjennom hele kveldens råstoff for å få et helhetsbilde, sier produsent Claes Leinstedt fra Mastiff til Expressen.

Politiet går gjennom råmaterialet

Leinstedt mener det er bra at politiet nå har fått tilgang på råmaterialet og forteller at de ønsker å støtte både deltakerne og politiet i etterforskningsarbeidet.

Produsenten forklarer også at de har rutiner og prosesser for hendelsesrapportering, noe de har jobbet med i mange år fra tidligere sesonger.

Leinstedt sier at de hadde samtaler med deltakerne for oppfølging den kvelden hendelsene skjedde.

– Hvis det viser seg i materialet at vi ikke har fulgt rutinene og prosessene slik vi skal, tar vi åpenbart det fulle ansvaret for dette, da det ikke må skje at deltakernes sikkerhet er i fare, sier produsenten.

Fjernet hele sesongen

Pressesjef ved NENT, Susanne Nylén, forteller at de ikke har sett eller hatt tilgang til materialet som viser hendelsene det er snakk om.

Saken er nå tatt opp og de har hatt en pågående dialog om hvordan det kan ha skjedd.

Etter at påstandene om overgrep dukket opp, har NENT blant annet valgt å fjerne hele sesongen fra Viaplay og Viafree.

– Det er bra og viktig at vi har rapportert til politiet og fjernet sesongen. Nå er dette en sak for rettsvesenet, sier Nylén.

For ordens skyld: God kveld Norge, som har skrevet denne artikkelen, produseres også av Mastiff.