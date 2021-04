Ingen lettelser i tiltakene på 17. mai

Helseminister Bent Høie (H), kulturminister Abid Radja (V), helsedirektør Bjørn Guldvog, og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, møtte pressen torsdag.

Helseministeren startet pressekonferansen med en bønn til folket, nå som været bedrer seg og folk trekker ut, før kulturminister Abid Raja tok ordet for å snakke om 17. mai.

– Jeg tror ingen trodde i fjor at vi ville ha regler for dette også i år, men nå står vi her igjen, sa Raja.

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldene nasjonale reglene gjelde også 17. mai, fulgte Raja opp.

Han la til at steder kan innføre lokale tiltak som er strengere. Raja sa videre at hver enkelt kommune og 17. mai-komite må samarbeide med kommunelegen for å sikre en trygg feiring.



Dette gjelder

Myndighetene ber folk unngå å samles på tvers av kommunegrenser. 17. mai-tog omfattes av bestemmelsene for arrangementer i covid-19-forskriften. Der dette frarådes, vil det samme gjelde tog.

17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene om arrangement i covid-19-forskriften.

Han sa at dersom det er en risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til at flere mennesker møtes, bør de avlyses.

Der det ikke er lov til å holde arrangementer, vil korps kunne spille for innbyggere på uannonserte opptredener.

Man kan ha maks fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan man være flere.

Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og 20 utendørs.

På innendørs offentlige arrangementer kan maks ti personer samles uten tilviste sitteplasser.

Med tilviste plasser kan det samles 100 personer.

På offentlige arrangementer utendørs, kan 200 samles, men det er tillatt med opp mot 600 personer dersom de er fordelt på tre kohorter, sitter på tilviste plasser, og det er ot meters avstand mellom kohortene.

– Der det ikke er lov til å holde arrangementer, vil korps likevel kunne spille for innbyggerne og på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups, slik at det ikke samler seg mange mennesker.

Korpsøvelser i forkant av 17. mai må følge gjeldene lover og regler.

Raja sa på pressekonferansen at dagens nasjonale råd og regler vil tilsi at man kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan det være flere, men da må man kunne holde avstand.

Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og 20 personer utendørs.

Skal utarbeide råd for russen

Folkehelseinstituttet planlegger å utarbeide detaljerte råd for russen. Enkelte råd er klare allerede nå.

For tiden er det fire klare råd russen må forholde seg til:

Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger

Russen bør samles utendørs

Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med

Knapphet på hurtigtester gjør at FHI vurderer at det er lite aktuelt med jevnlig testing av russ med hensyn til gjennomføring av russetiden.

– I områder med høy smitte vil store arrangementer (som russetreff) måtte anses å utgjøre en relativt stor risiko for massesmittehendelser, til tross for jevnlig testing. I områder med lav smitte vil det sannsynligvis ikke være aktuelt med hurtigtester da testene må prioriteres brukt der det er behov, skriver FHI i sin vurdering.

Massetesting rulles ut for fullt

Det nasjonale systemet for massetesting på skoler og barnehager skal nå rulles ut i områder med høy smitte.

– Massetesting er ett av flere verktøy for å komme i mål med TISK-arbeidet. FHI og Helsedirektoratet jobber nå med å rulle ut massetesting på undervisningsinstitusjoner og barnehager, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på den nasjonale koronapressekonferansen torsdag.

Han viste til at testingen allerede er i gang i Vestland fylke og i Oslo.

Myndighetene har lenge jobbet med en plan for testingen, og torsdag gikk direktoratet ut med sin veileder for testingen. Planen er å bruke hurtigtester, og det legges opp til at elevene kan teste seg selv med en pinne opp i nesen.

– I første omgang prioriterer vi barn og unge i områder med høy smitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har satt av 836 millioner kroner til massetestingen.