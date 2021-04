Sørlending ble hemmelig avlyttet

Tidlig i desember i 2018 landet et fly på Oslo lufthavn. Om bord satt en sørlending som var på politiets radar.

I fem uker hadde det pågått en storstilt, men topphemmelig etterforskning hos politiet på Romerike. Anne-Elisabeth Hagen (68), kona til milliardær Tom Hagen (71), var trolig blitt kidnappet av ukjente gjerningsmenn.

Ifølge et trusselbrev som lå igjen i huset, måtte Hagen betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero for å få kona si hjem igjen, og han fikk ikke lov til å kontakte politiet.

HENTET HER: Da sørlendingen landet på Oslo Lufthavn en desemberkveld i 2018, ble han tatt med i avhør. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten Pool / NTB

For å kommunisere med motparten, for eksempel for å si at løsepengene var på vei, kunne han sende forhåndsdefinerte beløp i en annen kryptovaluta, bitcoin, til kidnapperne.

For politiet har det hele tiden vært en sentral oppgave å finne ut hvem som opprettet motpartens kryptovaluta-kontoer – for å avsløre hvem som står bak ugjerningen.

«Alvorlig og tidssensitiv sak»

Det var slik politiet kom på sporet av sørlendingen som landet på Gardermoen.

Da han gikk ned flytrappa, sto en politibetjent fra Kripos og ventet på ham. Hun spurte hva sørlendingen het, før han ble satt inn i en bil og kjørt til et avhørsrom på flyplassen.

Til TV 2 sier sørlendingen han fikk svært lite informasjon om hvorfor politiet brakte ham inn.

Avhøret varte i seks-syv timer. Mannen fikk vite at det dreide seg om et ID-tyveri i forbindelse med en alvorlig og tidssensitiv sak der liv sto på spill.

– Jeg fikk klart inntrykk av at det var alvor, forteller sørlendingen.

Bakgrunnen for avhøret med politiet var at hans navn ble benyttet til å registrere bitcoin-kontoen som motparten i Lørenskog-saken har brukt.

Ble avlyttet

Sørlendingen fikk vite fra politiet at noen trolig har stjålet identiteten hans noen år tidligere, og at personopplysningene senere er blitt solgt på det mørke nettet.

– Jeg aner ikke når eller hvordan dette skjedde, sier han.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt savnet. Ektemannen Tom Hagen er siktet i saken. Foto: Privat

Mannen forsto ikke at avhøret dreide seg om Lørenskog-saken før politiet gikk ut og fortalte om etterforskningen en drøy måned senere, den 9. januar i 2019.

Sørlendingen, som ikke har noen forbindelse til Tom Hagen, sier at han har fått inntrykk av at politiet har sjekket ham ut av saken.

Imidlertid, forteller sørlendingen, fikk han noen måneder etter avhøret et brev i posten. Der informerte politiet om at de hadde avlyttet telefonen hans.

For å gjøre dette har politiet måttet gå til retten og begrunne at personen de vil avlytte, kan mistenkes for en handling eller forsøk på en handling som kan medføre fengsel i 10 år eller mer. Kommunikasjonskontroll kan også benyttes i saker som gjelder rikets sikkerhet eller narkotikalovbrudd.

I 2018 ble kommunikasjonskontroll benyttet mot 276 personer i totalt 130 saker, mens i 2019 ble metoden brukt mot 359 personer i totalt 137 saker.

Sørlendingen selv sier det er greit at politiet avlyttet ham og at han har forståelse for at de må gjøre jobben sin.

Jobber med å avdekke

Flere ting tyder på at motparten i Lørenskog-saken opprettet bitcoin-kontoen sin i løpet av sommeren 2018, altså flere måneder før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Det er en av årsakene til at politiet mener ugjerningen er planlagt over tid.

TV 2 er kjent med at ID-tyveriet og opprettelsen av kryptokontoen fortsatt er et aktuelt etterforskningsskritt.

– Vedkommende som er utsatt for ID-tyveri, har status som vitne. Politiet jobber fortløpende med å avdekke hvem som kan ha benyttet identiteten i forbindelse med saken, men vi ønsker ikke å kommentere dette nærmere, skriver påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til TV 2.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ett år siden pågripelsen

På onsdag er det ett år siden Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Politiet mener at han har fingert kidnappingen og villedet etterforskerne.

Selv nekter han enhver befatning med ugjerningen.

Elleve dager etter pågripelsen ble Hagen løslatt fordi Eidsivating lagmannsrett mente at bevisene mot ham var for svake.

Fremdeles er milliardæren siktet, og fremdeles jobber omkring 30 etterforskere på fulltid med saken.

Viktige spørsmål

Blant de sentrale spørsmålene politiet jobber med å få svar på nå, er:

Hvem skrev trusselbrevet?

Hvem står bak kryptokommunikasjonen?

Hvem stjal sørlendingens identitet?

Hvem kjørte den såkalte 08.56-bilen den morgenen Anne-Elisabeth Hagen forsvant?

Politiet mener Hagen sannsynligvis var på jobb da kona forsvant. Hvem er eventuelle medvirkere til ugjerningen?

Politiet har allerede signalisert at de ikke blir ferdig med å etterforske saken før sommeren.