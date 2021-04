Stoppet i kontroll – mens han drakk rusbrus og snakket i telefonen

I går hadde politiet over hele Europa storaksjon for å kontrollere farten på veien. Norsk politi var også med, og delte ut hele 1.042 forenklede forelegg rundt omkring på norske veier.

Noe av det mest spesielle her, kom politiet i Trøndelag over på E39.

De stoppet nemlig en mann som drakk rusbrus bak rattet. Fire flasker hadde han konsumert. Han snakket også i mobilen da han ble stoppet.

– Da gir du fullstendig blaffen og du har absolutt ingen respekt. Jeg kan ikke komme på at vi har tatt folk som faktisk drikker mens de blir tatt.

Mistet førerkortet før påske

Det sier UP-sjef i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, til NRK som først omtalte saken.

Mannen innrømmet alkoholkonsumet, og at han har et rusproblem.

Det hører med til saken at han heller ikke hadde førerkort. Det mistet han nemlig før påske, da han ble tatt med en promille på svimlende 2,6.

Det internasjonale samarbeidet «Speed Marathon» avdekket i 2019 1.233 fartsovertredelser på norske veier. I år ble altså antallet noe lavere, 1.042 fartsovertredelser endte med forenklede forelegg, 26 tilfeller som endte med politianmeldelse for fartsovertredelse.

Hadde håpet på større nedgang

Tallene er foreløpige og vil trolig bli noe høyere.

– Det er positivt å se at foreløpige tall viser en liten nedgang i antall avdekte overtredelser, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

– Det kan tyde på at folk i større grad følger fartsgrensene og at de har fått med seg at vi har intensivert kontrollene våre, selv om vi nok hadde håpet på en større nedgang, sier han.

