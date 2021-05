Er Knut og Kjartan de første foreldrene i verden til å si dette?

Kjartan Haugen (47) og Knut Pelerud (53) sier at det er mye som er annerledes enn forventningene som småbarnsforeldre.

Kjartan Haugen og Knut Pelerud ble interiør-kjendiser da de vant «Sommerhytta» på TV 2. De har også gjestet flere andre TV-programmer og fortalt om prosessen rundt å få barn via surrogati i 2019.

– Vi er ganske heldige. Hun er, som helsesøster sa, blid og sterk, sier Pelerud til God kveld Norge, og understreker at det slettes ikke var en garanti for dette.

Datteren, Olivia Quinn på ett år og åtte måneder, ble født med navlestrengprolaps. Dette førte til oksygenmangel de første minuttene hennes. Det var lenge usikkert om hun ville få varige mén.

– Vi har vært på mange kontroller, men hun er helt frisk. Det er fantastisk at hun er i stand til å løpe rundt. Hun er nok snart sprekere enn oss, og hun kommer garantert til å bli det, sier Haugen med takknemlighet i stemmen.

Sjelden problemstilling

Faktisk har småbarnslivet vært mindre stressende enn de trodde.

– Jeg har blitt positivt overrasket. Grunnen til det er at hun sover så godt om natten. Da klarer vi også å hente oss inn, sier Haugen, men understreker at det er mye jobb uansett:

– Det blir ikke så mye kjærestetid som vi hadde før, dessverre, sier Kjartan, før Knut skyter inn:

– Men mer kjærlighet. Det er helt ubeskrivelig den kjærligheten man får når man har en liten en i hjemmet. Vi tenker på Olivia døgnet rundt. Noen ganger om natten, så sier jeg til Kjartan: «Jeg håper Olivia våkner i natt, så jeg kan hente henne».

Paret blir konfrontert med at de kanskje er de eneste foreldrene i verden som har sagt de kunne ønske barnet sov mindre. De blide mennene svarer med å le hjertelig og stryke datteren over kinnene.

Unikt forhold

Surrogatmoren, amerikanske Megan, har blitt en nær venn. De kan ikke lovprise henne nok for å ha gitt dem muligheten til å få en datter.

– Megan skulle egentlig ha kommet til Norge i fjor, da skulle hele familien hennes ha vært her. Vi har et veldig bra forhold til hele familien, sier paret.

De forklarer at datterens mellomnavn, Quinn, er for å hylle Megans datter med samme navn.

– Vi snakker med familien hver dag på WhatsApp. Vi sender bilder og videoer, chatter, styrer og ordner. Så Megan får hele tiden oppdateringer om hvordan det er her. Det er fantastisk å ha den kontakten fortsatt. Vi håper vi får til et møte så fort som mulig, kanskje til høsten.

Pelerud syns det er dumt at koronasituasjonen har gjort det vanskelig for dem å ha Megans familie på besøk.

– Det har på en måte vært litt trist, fordi surrogatmor og familien hadde lyst til å følge Olivia mer i oppveksten. Nå går det nesten to år før de får se henne igjen. De føler vel kanskje at de har gått glipp av en stund.

FAMILIE Kjartan Haugen og Knut Pelerud har et godt forhold til Megan, som bar frem Olivia Quinn. Foto: Instagram/@Knut.Kjartan

Internasjonal oppmerksomhet

Da paret fikk datteren, gikk begge ned i stillingsprosent i jobbene sine, så de skulle få mer tid som familie. De solgte også hytta de vant i «Sommerhytta», slik at de hadde råd til å gjøre dette.

Den økte fritiden har gjort at de kunne satse på en ny karrierevei, nemlig designere. Det startet med at Magnor Glassverk ønsket å hyre TV-profilene for å lage en vasekolleksjon.

– Vi tegnet først med blyant, og så dro vi til en byggevarekjede og skjærte ut «vasen» isopor for å finne formen vi ønsket å bruke.

Deres første designeroppdrag fikk internasjonal oppmerksomhet. QX, Sveriges største magasin for LBTQ-samfunnet, har avbildet dem med vasen og kåret dem til «månedens homser».