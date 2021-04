Kjemper mot klokken – 53 om bord har oksygen til lørdag

Det indonesiske forsvaret mistet onsdag kontakten med ubåten, som trolig ligger på 700 meters dyp. Det kan være for dypt til å sette i gang en redningsaksjon.

Ifølge et selskap som bygget om den tyskproduserte KRI Nanggala-402-ubåten i 2009–2012, bør den ikke gå dypere enn 200 meter.

Marinen mener den tåler dybder ned til 500 meter.

Vanskelig redningsaksjon

Det pågår et intensivt søk etter ubåten, men den er ennå ikke lokalisert torsdag formiddag norsk tid. Dersom den blir funnet, kan det likevel vise seg å være umulig å gjennomføre en redningsaksjon, sier Frank Owen ved Australias ubåtinstitutt.

Dette skipet deltar i redningsaksjonen. Foto: AP / NTB

– De fleste redningssystemer kan bare gå ned til 600 meter. De kan gå dypere, ettersom de har sikkerhetsmarginer innebygget, men pumpene og andre systemer kan kanskje ikke drives som normalt, sier Owen.

Ifølge Owens vil en eventuell redningsaksjon måtte gjennomføres ved at en redningsubåt lager en vanntett tilkobling til havaristen, så nødluka kan åpnes uten at ubåten fylles med vann.

Dersom ubåten ligger så dypt som 700 meter, er det fare for at den imploderer, sier Owens.

Ahn Guk-hyeon ved den sørkoreanske skipsprodusenten Daewoo sier ubåten kan kollapse på grunn av trykket allerede ved en dybde på 200 meter. Selskapet han tilhører har bygget store deler av den interne strukturen til Indonesias ubåter, men han har ikke detaljkunnskap om sikkerhetssystemene til den aktuelle ubåten.

– Oksygen fram til lørdag

Fem krigsskip er satt inn i letingen etter ubåten. I tillegg sender Singapore og Malaysia skip for å delta, mens Australia, USA, Tyskland, Frankrike, Russland, India og Tyrkia har tilbudt seg å bistå.

Marinepoliti bidrar i leteaksjonen. Foto: Sonny Tumbelaka

Det haster å finne skipet, for ifølge stabssjef i den indonesiske marinen, Yudo Margono, vil passasjerene gå tomme for oksygen lørdag.

Stabssjefen er klar på at ubåten var godkjent og klarert for bruk.

– Den var klar for kamp, sier han ifølge Reuters.

Et søk i området der ubåten forsvant, utenfor Bali, fant rester etter oljesøl i nærheten av der ubåten sist ble observert. Yudo fortalte på pressekonferansen at myndighetene også hadde funnet et objekt med «stor magnetisk kraft» flytende mellom 50 og 100 meter under vannoverflaten.