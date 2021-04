Nå er vi midt i dekkskiftsesongen. Ikke så rent få av oss opplever å måtte kjøpe nye dekk, da de gamle er modne for utskifting.

Men for menigmann er det ikke alltid like enkelt å vite hva man skal velge. For hva skiller egentlig de ulike dekkene fra hverandre – bortsett fra prisen? Og hvilke dekk har de egenskapene du er ute etter og passer for dine kjøreforhold?

Nå gjøres det grep som vil gjøre det enklere for deg og meg å velge riktige dekk til bilen.

Dekkmerkingen i hele EU fornyes nemlig, og vil være lovpålagt på alle dekk produsert etter april 2021 (gjelder ikke piggdekk). Den nye merkingen vil inkludere informasjon om grep på is og snø, samt en fornyet skala og en QR-kode med link til mer informasjon.

Dette kommer nesten et tiår etter den første EU-dekkmerkingen ble introdusert i 2012, da med informasjon om rullemotstand, våtgrep og ekstern rullestøy.

Vil oppklare misforståelser

– Snøgrep-merkingen indikerer at dekket oppfyller de offisielle kravene i Norden, mens isgrep-merkingen indikerer at dekket er trygt under nordiske vinterforhold. Vi anbefaler ikke å bruke dekk som er produsert for sentraleuropeiske forhold, da disse vil ha andre egenskaper og dermed fungere dårligere i Norden, sier Matti Morri fra Nokian Tyres, i en pressemelding.

I praksis er våtgrep en motsats av isgrep, ettersom forbedring av det ene ofte vil redusere det andre. Derfor har dekkmerking til nå ikke hatt god nok informasjon om egenskaper for nordiske forhold, noe det har vært jobbet i årevis med å få en endring på.

– Media har tidligere vært veldig aktive i å kommunisere at original dekkmerking er misvisende for nordiske forbrukere og ikke til å stole på. Mange sjåfører har tatt dette til seg. Nå som merkingen er modifisert, må vi forsøke å rette opp i folks oppfatning av dette, sier Morri, videre.

– Et økt fokus på bærekraft vil gjøre lav rullemotstand og drivstofføkonomi enda viktigere. Samtidig er snøgrep veldig viktig i særlig Norden og Tyskland. Vi må derfor opprettholde en god balanse mellom de ulike egenskapene, sier produktsjef Teppo Siltanen i Nokian Heavy Tyres, i samme pressemelding.

Nærmere 90 prosent av dekkets karbonavtrykk genereres under kjøring, og det har derfor blitt jobbet lenge med å redusere rullemotstanden. Rullemotstanden i dekkene har blitt redusert med 8.5 prosent i gjennomsnitt sammenlignet med 2013. Det er viktig, ettersom lavere rullemotstand betyr lavere drivstofforbruk og dermed lavere utslipp.

Europeisk dekk-database

Den første dekkmerkingen i EU ble som nevnt introdusert i 2012, etter mange års arbeid. Da var det mange interesser som måtte tas hensyn til.

Da EU ville legge til et rullemotstandsmerke på dekk tidlig på 2000-tallet, krevde dekkindustrien et våtgrepsmerke ved siden av for å unngå en diskusjon om energieffektivitet på bekostning av sikkerhet. Miljøorganisasjonene ville på sin side ha en støyrelatert karakter på merkingen, og dette førte til den originale dekkmerkingen som indikerte rullemostand, våtgrep og ekstern rullestøy.

Målet med en fornyelse av dekkmerkingen er å gjøre dekkvalget enklere for forbrukerne og forbedre den generelle kjøresikkerheten. Det opprinnelige målet for dekkmerking – å redusere utslipp – forblir gjeldende.

QR-koden er et nytt element på dekkmerket som kan scannes med mobiltelefon. Det gir deg tilgang til en massiv database som samler informasjon om alle dekkene som er tilgjengelige på det europeiske markedet. Produktinformasjonen er standardisert, slik at en kunde enkelt kan sammenligne de ulike dekkene.

