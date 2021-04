Narvik-dommen er klar

Narvik mener at de ble urettferdig og urettmessig sendt ned til 1. divisjon etter at hockeyforbundet måtte stanse sesongen etter bare halvspilt serie.

Det er ikke ankeutvalget enig i. De har ikke gitt Narvik medhold i klagen og gir dermed forbundsstyret rett i å sende Narvik ned til 1.divisjon.

- Det har vært vanskelig å ta denne avgjørelsen på vegne av norsk hockey, men det har ikke vært en sak som har vært vanskelig å avgjøre, sier leder i ankeutvalget, Johan Peter Hougen.

Dommen på over femti sider ble enstemmig besluttet på tirsdag. Torsdag formiddag fikk partene tilsendt avgjørelsen.

- Alle seks, både de som sitter i behandlingen og varaene, er helt samstemte og mener vi har gjort en riktig avgjørelse.

Striden står om ekstraordinære retningslinjer som hockeyforbundet besluttet før sesongstart, i september.

«Dersom det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom Eliteserien menn og 1.divisjon etter endt seriespill, vil lag ranket som nummer 10 fra eliteserien rykke ned, mens lag ranket nummer 1 fra 1.divisjon vil rykke direkte opp. Dette forutsetter at både Elite og 1.divisjon blir spilt med minimum dobbel serie.»

Narvik har vært uenig i hva som defineres som dobbel serie. Narvik har spilt størsteparten av kampene sine mot topp fem-lagene på tabellen, og mener dobbel serie må innebære at alle lagene har møtt hverandre to ganger. De ekstraordinære retningslinjene nedfelt i september ble aldri sendt ut på høring til klubbene og kretsene som den burde.

Til tross for retningslinjene som ble besluttet før seriestart innstilte allikevel hockeyforbundet på at Narvik skulle beholde plassen og at Fjordkraftligaen skulle bestå av tolv lag. De fikk støtte av Norsk topphockey, men for første gang gikk forbundsstyret imot sin egen administrasjons innstilling.

- Når vi først tok bort alt som var av følelser og kom ned til den harde jussen, har vi vurdert forbundsstyrets kompetanse og gyldigheten av vedtaket. Selv om vi ser at forbundsstyret etter loven skal sende ting ut på høring, har vi brukt prinsippet fra arbeidsretten som tilsier at hvis saksbehandlingsfeilen ikke er innvirkende på resultatet, så gjør den heller ikke noe i forhold til gyldigheten.

Ankeutvalget kommer med kritikk av hockeyforbundet for ikke å ha sendt retningslinjene ut på høring, men mener Narvik ble informert og burde reagert på avgjørelsen da de ble avgjort og ikke nå i ettertid.

- Da burde de gjort noe 14. september i fjor fremfor å komme med dette først når sesongen ble avsluttet, sier Hougen.

En av hovedvurderingene til Narvik er at det ikke har vært på høring. Saksbehandlingsfeilen er ikke av en sånn art at den kan kjennes ugyldig.

Narviks advokat, Per Arne Flod, mener dommen fra ankeutvalget er mangelfull.

– Man har konstatert ulovligheten i det som er gjort, uten at man kommer videre i saken, sier advokaten, og peker på at det ble fattet et hastevedtak i september, men at spørsmålet ikke ble behandlet på tinget i oktober:

– Det er helt alminnelig forvaltningsrett at man behandler slike ting så fort som mulig. Det hat ikke forbundsstyret gjort i dette tilfellet.

Flod sier klubben nå må ta stilling til om de ønsker å ta saken videre i det sivile rettsapparatet.

– Jeg mener helt klart de har en god sak. Det er likevel andre hensyn som må bli tatt i spørsmålet om man ønsker å ta saken videre, og det er opp til klubben å avgjøre, sier Flod.

Narvik har tidligere uttalt at de vil vurdere å ta saken videre i det sivile rettsapparatet.

TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik håper ikke det skjer.

– Jeg tenker at det ikke er overraskende og jeg håper for hockeyen sin del at Narvik nå lar det ligge. En rettsak gagner ingen. Det vil føre til forsinkelser med serieoppsettet og så videre. Jeg vet at Narvik ønsket å beholde denne plassen, men forutsetningene lå der før sesongen. De burde stilt spørsmål ved beslutningen til hockeyforbundet mye tidligere.

– Jeg skulle gjerne sett Narvik i Fjordkraft kommende sesong, men nå håper jeg de bygger et godt lag og blir sportslig kvalifisert til en kvalik allerede neste år, avslutter Erevik.