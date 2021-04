Bianca Ingrosso sammen med eksen igjen

I flere år har de to hatt en relasjon der de har gjort det slutt og blitt sammen igjen en rekke ganger.

Senest i februar kunngjorde Ingrosso på sin youtube-kanal at det var slutt mellom henne og Cohen.

Nå, to måneder senere, bekrefter hun at de er sammen igjen:

– Vi er sammen igjen, sier hun i podkasten ”Ursäkta”.

Det var Aftonbladet som først omtalte saken.

Har holdt kontakten

De to holdt kontakten etter at det ble slutt, og har flere ganger lagt ut innlegg i sosiale medier der de eksempelvis har vært på middag sammen.

I podkasten sier Ingrosso at det har før til mange spørsmål fra følgerne sine, om hvorvidt de to er sammen igjen. Hun sier imidlertid at hun ikke bruker å svare.



Likevel velger hun å bekrefte spekulasjonene i podkasten.

Nyter å være i et forhold

Videre sier hun at hun nyter å være i et forhold.

– Det kjennes kjempebra, sier hun og hinter til at det er masse lidenskap mellom dem.

– Han er så jævlig sexy, sier hun.

Det har vært mye turbulens i forholdet deres, noe Ingrosso også har delt med følgerene sine. I høst fortalte hun blant annet at hun tidligere har gjennomgått en abort.