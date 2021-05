I år, akkurat som i fjor, blir det norgesferie på mange av oss. Det betyr at en rekke biler om noen uker pakkes med massevis av feriebagasje for feriedager.

Vi nordmenn tar gjerne med oss mye på tur. Enten det er skiutstyr for en sommerskitur, telt og fiskestang for en villmarksopplevelse, sykler, kajakker, kjølebager – og gud vet hva.

Mange kjører nå også elbil.

Denne kombinasjonen av å dra med seg mye stasj på tur og ha en bil full, eller halvfull av tunge batterier, vil garantert gi noen en lei overraskelse.

Problemer i kontroll

For mange av de elektriske bilen har svært lav nyttelast. Nyttelast er kort fortalt den vekten som kan lastes inni i - og på taket av – bilen.

I vognkortet står gjerne tillatt nyttelast oppført, inkludert passasjerer. Dette betyr at du må trekke fra vekten på eventuelle passasjerer for å finne ut hvor tungt du kan laste bilen med feriebagasje. Blir det for tungt, overskrides bilens totalvekt.

Totalvekten er det bilen veier (egenvekt inkludert fører på 75 kilo) + nyttelasten, som altså er passasjerer og all bagasje, inklusive takstativ og takboks.

Er totalvekt for høy, kjører man ulovlig og vil få problemer om man blir stoppet i en kontroll. Resultatet blir kjøreforbud, inntil bilen er innenfor tillatt totalvekt igjen. Det betyr i praksis at man må sette igjen enten bagasje eller passasjerer. Med mindre man har et "troll" av en svigermor med på tur, så passer dette som regel ganske dårlig.

Sjekk vognkortet om du er i tvil om hvilken nyttelast din bil har. Være oppmerksom på at passasjerenes vekt også er nyttelast.

Skummelt lav

Det har vært en del fokus rundt denne problemstillingen på bobiler de siste årene, men mange er ikke klar over at dette også i høy grad gjelder mange av de mest populære personbilene våre. Som nevnt, er det særlig de med batteri om bord, som kommer ugunstig ut. Grunnen er selvfølgelig batteri-vekten.

Som et eksempel kan det nevnes at Mitsubishi Outlander som ladbar hybrid har en nyttelast på 425 kilo, mens dieselutgaven laster nesten 200 kilo mer.

Eksempler på nyttelast: BMW i3 – 365 kilo

VW e-Golf – 370 kilo

MG ZS EV – 400 kilo

Jaguar i-Pace – 460 kilo

VW e-UP! – 295 kilo

Polestar 2 – 402 kilo

Audi e-tron 50 – 595 kilo

Mercedes EQC – 445 kilo

Tesla Model S LR – 319 kilo

Hyundai Ioniq EV – 365 kilo

Nissan Leaf 62kWt – 384 kilo

Mitsubishi Outlander PHEV – 425 kilo Kilde: OFV.

Tesla Model S Long Range, har stort batteri. Der er nyttelasten på bare 319 kilo. Skal man ha fire voksne personer med her, bør de ikke veie for mye, ei heller ha med seg mye mer bagasje enn slips og tannbørste.

Audi blant de beste elbilene

Den nye bestselger SUV-en til Mercedes, EQC og den populære Polestar 2, har heller ikke mye nyttelast med tanke på familier og ferier. Vi snakker henholdsvis 445 og 402 kilo.

VW e-Golf var en slager i Norge og solgte også godt. Nyttelasten her er på 370 kilo, mens fjorårets salgs-komet MG ZS EV ligger på 400, blank.

Som sagt; dette kan i en del tilfeller bli snaut når man fyller bilen med folk, bikkjer og bagasje og kanskje har takboks i tillegg.

Audi e-tron er en av de beste av de vi har sjekket ut. Her er nyttelasten på 595 kilo i 50-versjonen med minst batteri – og 575 kilo på 55-versjonen.

Det kan derfor være smart å være litt tidlig ut med å sjekke dette, slik man rekker å planlegge godt og å unngå stressituasjoner og ubehagelig opplevelser i sommerferien. Det er jo ikke derfor man har ferie ...

