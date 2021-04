Qatars makt over Fotball-Europa øker: – En katastrofe

PSG-president Nasser Al-Khelaifi (47) tok onsdag et nytt steg opp mot fotball-tronen. Den qatarske forretningsmannen ble i fjor kåret til den mest innflytelsesrike personen i fotballen av France Football.

Denne uken sikret han seg enda mer makt og innflytelse.

Da de tolv medlemsklubbene av Superligaen ble offentliggjort søndag kveld, var det mange som stusset over at franske PSG ikke var blant lagene.

Sett i ettertid var det kanskje ikke så rart. Den franske storklubben er eid av Qatar, som etter planen skal avholde fotball-VM neste år. Å havne i konflikt med FIFA og UEFA, når mesterskapet allerede er under kritikk, ville neppe vært lurt.

PSG-presidenten er også leder av beIN Media Group. Et TV-selskap som blant annet har rettighetene til Champions League i Asia. Et produkt som ville blitt svekket om tolv av de største klubbene hadde forlatt turneringen.

Valget om å ikke bli med i Superligaen skulle likevel vise seg å trolig være noe av det lureste PSG-sjefen har gjort. Juventus-president Andrea Agnelli, en av grunnleggerne av Superligaen, sa opp stillingen sin som leder av Den europeiske klubbforeningen (ECA) da Superligaen ble presentert.

Onsdag kom beskjeden om at foreningen allerede hadde fått på plass en ny leder.

Nasser Al-Khelaifi fra Qatar er mannen som skal styre organisasjonen som representerer 234 europeiske fotballklubber. En avgjørelse som får den danske sportskommentatoren i Ekstra Bladet, Jan Jensen, til å reagere.

– Jeg synes det er en katastrofe. Det er helt ufattelig at Qatar får denne makten. Al-Khelaifi sitter i styret til UEFA, eier PSG og blir nå ECA-sjef. Det er helt utrolig at et så lite land som Qatar kan få så mye makt over europeisk fotball. Det er en kjempeskandale, sier Jensen til TV 2.

– Det er veldig interessant. Det er veldig interessant at vi ender opp med at PSG og dermed Qatar sitter med enda bedre kort på hånden enn det de gjorde før Superliga-fadesen, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

DYR: I 2017 bestemte PSG og eierne seg for å hente Neymar for svimlende to milliarder kroner. Brasilianeren ble med det tidenes dyreste fotballspiller. Foto: Lionel Bonaventure

Hovedaktøren i Qatars sportsvasking

Al-Khelaifi er styreleder i Qatar Sports Investments. Den statseide organisasjonen er finansiert via oljefondet til Qatar og er en av grunnpilarene i landets sportsvasking.

Hva er sportsvasking? Et begrep som har dukket opp med jevne mellomrom rundt mesterskap i land som Russland, Hviterussland, Kina, Saudi-Arabia og Qatar er sportsvasking. Ifølge Amnestys hjemmesider kan sportsvasking beskrives slik: «Sportsvasking skjer når stater arrangerer eller sponser store idrettsarrangementer, klubber eller organisasjoner for å avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for.» «Når vi referer til sportsvasking, snakker vi egentlig om en PR-kampanje som brukes til å styrke sin anseelse internasjonalt.» Qatar er dypt økonomisk inne i PSG, samt at de har arrangert flere store idrettsarrangementer i landet de siste årene. Sykkel-VM i 2016, friidrett-VM i 2019, håndball-VM for herrer i 2015 og flere ganger VM i svømming. I 2022 skal de etter planen avholde fotball-VM. Selve toppen av kransekaken av idrettsarrangementer. TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg har brukt denne formuleringen for å beskrive sportsvasking: «Sportsvasking handler enkelt og greit om å utnytte idretten for å bedre sitt eget rykte, spesielt når det gjelder brudd på menneskerettigheter.» «Likevel er det ikke så enkelt som at Qatar kjøpte PSG for å glatte over menneskerettighetsbrudd og moderne slaveri. Hvor mange av oss hadde egentlig hørt om Kafala-systemet og menneskerettighetssituasjonen i Qatar før de fikk tildelt VM 2022 og ble en viktig aktør i den europeiske klubbfotballen? Og hvor mye visste folk flest om Abu Dhabi og Emiratene før Sheikh Mansour kjøpte Manchester City i 2008? Hadde målet kun vært å dysse ned og glatte over brudd på menneskerettighetene, hadde man kunnet finne andre og langt billigere strategier. » «De enorme investeringene i idrett generelt og fotballen mer spesifikt er en del av et langt større bilde. Dette handler om “soft power” eller “myk makt”; evnen til å påvirke andre og få det som man vil takket være kulturell og økonomisk påvirkningskraft i stedet for å bruke militære midler eller tvang. Myk makt kan gi deg utenrikspolitisk innflytelse, sikkerhetspolitiske fordeler og nye allierte.»

Det er utallige eksempler på Qatars sportsvasking i europeisk fotball. Gjennom Qatar Sports Investments og Qatar Airways har de sikret seg enorme sponsoravtaler.

– Qatar begynner å karre seg til en stadig sterke posisjon i fotball-Europa. Jeg tror også vi vil få se flere fremstøt i tiden som kommer. Det foreløpige høydepunktet deres er jo VM som skal avholdes neste år, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Det statseide flyselskapet Qatar Airways har prydet drakten til Barcelona, de er offisielle partnere av blant andre FIFA, Bayern München og AS Roma. I sommer er de også sponsor av fotball-EM.

– Sportsvaskingen blir jo bare verre og verre. De sitter utrolig sterkt i fotballen, sier Jan Jensen til TV 2

Han reagerer også på at den avtroppende Bayern München-toppen, Karl-Heinz Rummenigge, tirsdag ble bekreftet som én av de to fra ECA som får plass i UEFAs eksekutivkomite. Den andre plassen går til lederen av organisasjonen. Altså Nasser Al-Khelaifi.

– Det er ingen hemmelighet at Bayern München og Qatar har tette bånd. Nå sitter altså Al-Khelaifi sammen med tidligere Bayern-sjef Karl-Heinz Rummenigge. Det to personene har ECAs stoler i UEFAs eksekutivkomite. De er tydeligvis flinke på å skaffe seg innflytelse, sier Jensen.

Har du lest denne? Ni dager etter FIFA-toppens møte med Qatars kronprins vant landet kampen om VM.

Korrupsjonsanklager

Nasser Al-Khelaifi har også hatt sine problemer med loven. 47-åringen har flere ganger vært anklaget for korrupsjon. Både i Frankrike og i Sveits.

– Jeg sliter med å forstå hvordan han kan få disse rollene når man ser på anklagene.

– Saken med Jérôme Valcke er fortsatt aktuell. Det er stadig også flere saker. Det virker som om fotballederne er totalt tonedøve, sier Jan Jensen.

Jérôme Valcke var FIFA-topp og tidligere FIFA-president Sepp Blatters høyre hånd i en årrekke. Så ble han siktet for å ha tatt imot bestikkelser da han skulle selge TV-rettighetene til fotball-VM.

– Nasser Al-Khelaifi sitter i styret i UEFA, han har gjort PSG til en av verdens beste klubber, og nå fått lederstillingen i ECA. Det begynner å bli veldig mye makt i hans hender, sier TV 2s sportskommentator.

MEKTIG: Nasser Al-Khelaifi på vei ut av fra en høring om korrupsjon i Sveits. Foto: Fabrice Coffrini

De sveitsiske myndighetene ønsket også å straffe PSG-presidenten, som ifølge dem hadde brukt bestikkelser for å sikre beIN Sports rettighetene til fotball-VM i 2026 og 2030.

I oktober 2020 ble Al-Khelaifi frikjent av retten.