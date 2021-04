Politiet med storaksjon: Over 1000 kjørte for fort

Det siste døgnet har politiet vært på veiene med en storaksjon for å avdekke råkjørere. Det har endt med 1042 forenklede forelegg.

Onsdag utførte utrykningspolitiet i Norge, i samarbeid med politi fra hele Europa, en storkontroll på veiene. Det internasjonale samarbeidet «Speed Marathon» avdekket i 2019 hele 1233 fartsovertredelser på norske veier.

I år, ble det avdekket 1042 fartsovertredelser som endte med forenklede forelegg, samt 26 tilfeller som endte med politianmeldelse for fartsovertredelse.

Tallene er foreløpige og vil trolig bli noe høyere.



– Det er positivt å se at foreløpige tall viser en liten nedgang i antall avdekte overtredelser, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

– Det kan tyde på at folk i større grad følger fartsgrensene og at de har fått med seg at vi har intensivert kontrollene våre, selv om vi nok hadde håpet på en større nedgang, sier han.

Rundt 4 av 10 dødsulykker i Norge, skjer med for høy fart. Dette er noe av bakgrunnen for aksjonen.