Langtidskokt gryterett med høyrygg

Høyrygg er marmoret kjøtt fra forpart av storfe, og gir gryteretten en god fyldig kjøttsmak. Høyrygg finner du vakuumpakket i kjøttdisken. Nederst i artikkelen er oppskriften på potetmos.

Dette trenger du:

Til 4-5 personer

Ca. 800 g benfri høyrygg (kjøttet kan godt være temperert når det brunes)

Smør eller rapsolje (eller annen nøytral olje) til bruning

2 løk

Eventuelt 2-3 fedd hvitløk

3 gulrøtter

3-4 skiver sellerirot

2 dl rødvin (kan erstattes med kraft)

1 boks, ca. 3 dl hermetiske knuste tomater

4 dl oksekraft, viltkraft kan også brukes

Salt, grovmalt pepper, 1 laurbærblad

Friske eller tørkede urter, rosmarin og timian

Slik gjør du:

Del kjøttet i store biter. Grove sener kan skjæres bort. Eventuelt fett vil smelte ut under koking og gi en god smak. Brun kjøttet i olje i en vid tykkbunnet gryte ved høy varme. Rør om slik at kjøttet blir brunet på alle kanter. Tilsett løk og grønnsaker og la steke med kjøtt i 4-5 minutter under omrøring.

Tilsett salt, pepper, laurbærblad og urter. Tilsett rødvin, kok opp før hermetiske tomater og kraft tilsettes, til det står rett under kjøttet/nesten kant i kant med kjøttet. Kok opp, legg på lokk og la kjøtt og grønnsaker stå i å trekke, rett under kokepunktet i ca. 3 timer til kjøttet er mørt/faller fra hverandre. Rør om en gang imellom, slik at kjøttet ikke legger seg ved i bunnen på gryta. Ta av lokket de siste 20-30 minuttene, væske vil dampe bort og du får en fyldig gryterett med kjøtt og grønnsaker som har kokt godt sammen. Smak til og server med potetmos.

Potetmos

Skrell og del melne poteter i biter, tilsett gjerne også litt persillerot eller sellerirot. Kok møre i usaltet vann. Hell av kokevannet (ta vare på litt av kokevannet). Mos potetene til en grov masse. Rør inn 3-5 ss smør og spe med litt av kokevannet til en fyldig potetmos. Smak til med salt, pepper og eventuelt revet muskatnøtt.