Bård Lanes (33) ble drept i Tønsberg

Det gjør politiet i overensstemmelse med den etterlatte familien til 33 år gamle Bård Lanes.

– Det er fortsatt ingen mistenkte i drapssaken, og etterforskningen pågår for fullt, sier politistasjonssjef Øystein Holt ved Tønsberg politistasjon.

Blant dem som ringte nødetatene i forbindelse med skytingen klokken 22.15 tirsdag, var Lanes selv. Han fortalte at han muligens var skutt.

Politi og ambulanse var raskt på stedet, og Lanes ble fraktet til sykehus. Der ble han erklært død få timer senere.

Video viser Lanes

Politiet har i løpet av det siste døgnet foretatt en rundspørring i området for å danne seg et bilde av både hendelsesforløpet og aktivitet rundt åstedet før, under og etter drapet, skriver de i en pressemelding torsdag.

SKUTT HER: Politiet sperret av en stor del av Kilen industriområde. Avdøde Bård Lanes (33) ble funnet få meter fra fotgjengerfeltet nederst i bildet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blant annet går politiet gjennom overvåkningsmaterialet som de har hentet inn, hvilket er en tidkrevende jobb.

– Vi håper at disse bildene både vil gi oss viktig informasjon om hvem som har vært inne på området, og at vi vil kunne se mer knyttet til hendelsesforløpet.

Et av kameraene viser Lanes få minutter før han ble skutt. På bildene er han på vei inn på solstudioet Brun og Blid sammen med en kvinnelig bekjent.

Få sekunder etter at han går ut av senteret det solstudioet ligger, begynner han å løpe. Politiet vet ikke hvor lenge etterpå de dødelige skuddene ble avfyrt.

Undersøker kriminelt miljø

Politiet har tidligere uttalt at avdøde tilhører et kriminelt miljø i Tønsberg. Venner og bekjente som TV 2 har snakket med, sier at han tvert imot hadde fått orden på livet sitt den siste tiden.

Uansett mener politiet at Lanes ikke var et tilfeldig drapsoffer, og at det derfor ikke er grunn til å uroe seg unødig over at en eller flere ukjente gjerningspersoner er på frifot.

PAKKET SAMMEN: Etter en lang natt på Kilen industriområde tok politiet vekk sine sperrebånd i 9-tiden onsdag formiddag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Omkring 10 minutters kjøring fra Kilen industriområde, på Sem, rykket politiet ut til en påtent bil kort tid etter skytingen. Flere personer er pågrepet i forbindelse med bilbrannen, men politiet har foreløpig ingen holdepunkter for å koble de to sakene sammen.

– Samtidig undersøker vi naturligvis det som en teori. Det er interessant at to sånne hendelser skjer med nærhet både i tid og sted, sa Holt til TV onsdag ettermiddag.

TV 2 er kjent med at en minst av personene som er pågrepet i forbindelse med bilbrannen, knyttes til et kriminelt miljø i Tønsberg.