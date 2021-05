Omstridt avgift skaper nye arbeidsplasser

Solen skinner når vi hopper i land på en liten holme i havgapet. Det blåser, men det er ikke kaldt. Vindkastene bærer med seg lukten av salt sjø.

En nydelig dag i skjærgården.

Det knaser under skoene mens vi trasker rundt i fjæren. Knuste skjell, tangblærer og knekte greiner treffer skosålen.

Men plutselig, en annen knaselyd. Ikke fra tang eller kvister, men fra noe helt annet.

En gammel plastbeholder har truffet undersiden av skoen min. Den ser ut som den en gang kan ha inneholdt noens Fjordland-middag.

Men hva gjør den her, på en holme langt ute i havgapet?

Gammelt problem, ny løsning

Problemet er ikke nytt. Det er mange år siden første gang vi hørte om det. Strender, holmer og øyer oversvømmes av plast, og avfallet truer livet både i havet og på land.

I 2018 kunne TV 2 fortelle at rundt 1 million sjøfugl dør årlig på grunn av marin forsøpling.

Lenge har det vært opp til frivillige ildsjeler å rydde opp i den enorme plastforsøplingen. Nå er de ikke lenger alene.

Profesjonell plastplukking

I Solund kommune har Fjordane Friluftsråd nettopp ansatt fire profesjonelle strandryddere som jobber fulltid med å plukke opp plast.

Totalt har friluftsrådet nå ni ansatte som blant annet jobber med å forbygge og fjerne den marine forsøplingen.

TANGBELTET: Bjarte Engevik er spesielt opptatt av plasten i tangbeltet. – Det er her dyr går for å få i seg vitaminer og salt, men så får i seg plast istedenfor. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det som frivilligheten gjør er helt fantastisk. Men vi kan ikke forvente at de skal ta ansvar for hele dette problemet, det er faktisk ikke mulig, sier Bjarte Engevik, daglig leder i Fjordane Friluftsråd.

Vil ikke erstatte frivillige

Jon Meiholt har jobbet for Fjordane Friluftsråd i halvannet år. Han forteller at de samarbeider godt med de frivillige aktørene i området, og understreker at hensikten ikke er å erstatte frivillige strandryddere.

PLAST, PLAST OG PLAST: Det er mer en nok plast for Jon Meiholt (29) å plukke. – Når det er en betalt jobb så kan man plukke hele dagen, hver dag. Det gjør en forskjell. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

- Målet her er at vi skal rydde på de litt mer utilgjengelige stedene der det er vanskelig for frivillige å komme til. Vi har også tilgang på båter og annet utstyr, noe som gjør jobben vår lettere, sier Meiholt.

Plastposer finansierer plastplukkere

Også andre steder i landet har de begynt å ansette lønnende plastplukkere. Gjennom prosjektet Rydd Norge, deler Handelens Miljøfond ut midler til aktører som er med på å rydde norskekysten for plast. Målet er at 40 % av norskekysten skal være ryddet innen 2023.

Alle fylkene i landet skal etter hvert bli med på ryddingen, men foreløpig er det bare Vestland, Nordland og Trøndelag som har kommet i gang. Til sammen er 80 personer ansatt som strandryddere i disse tre fylkene.

Prosjektet blir hovedsakelig finansiert gjennom salg av plastposer.

Hver gang du betaler 2 kroner for en pose, går 50 øre direkte til finansiering av tiltak mot plastforsøpling.

– Det er takket være plastposeavgiften at vi kan holde på med det her, forteller Meiholt.

Dobbelt så mange øyer som folk

Med sine 1700 øyer har Solund kommune mer enn dobbelt så mange øyer som innbyggere.

Mange øyer betyr mange små viker og strender, altså mange steder der plastavfall kan vaskes opp på land.

I Solund er derfor behovet for profesjonelle aktører ekstra stort.

– Vi har en enorm forsøpling og forholdsvis få innbyggere som vi kan engasjere i frivillig arbeid, sammenlignet med andre kommuner der folk bor tettere, forteller lederen i friluftsrådet.

Skjult plast

Engevik forklarer at det ofte kan være vanskelig å få øye på plasten. Den ligger ikke alltid synlig i strandkanten.

– Man kjører gjerne inn til en vik og tenker at det ser fint ut. Men går man litt nærmere og tar en titt mellom steiner og store busker, kan man finne enorme mengder med plast, sier han.

SKJULT PLAST: Det ser gjerne idyllisk ut, men skjult i sprekker og groper er det kilovis med plast. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det er bølger og flovann som vasker plasten lenger opp på land. Når vannet så trekker seg tilbake igjen, blir mye av plasten sittende fast i hulrom og groper bak steiner og lignende.

IKKE SKUMMELT: – Det er ikke skummelt å måtte krype inn under mørke steiner for dra frem søppel, bedyrer Klaus Ludwig (56). – Faktisk er det ganske spennende, men det kan lukte litt. Foto: Ole Enes Ebbesen

Et halv tonn plast

"Enorme mengder" var ingen overdrivelse. Etter en full arbeidsdag i skjærgarden har teamet fra Fjordane Friluftsråd plukket over 500 kg plast. Og det på bare 150 meter med strandlinje.

Men jobben er allikevel enklere for friluftsrådet nå, enn forrige gang de var ute og ryddet. De har nemlig fått tildelt en skjærgårdstjenestebåt fra Miljødirektoratet som skal hjelpe dem i arbeidet.

DAGENS FANGST: Bjarte Engevik på dekk med over 500 kilo oppsamlet søppel, mens skipper Anders Ytreøy styrer skuten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi er utrolig glade for å ha fått tildelt denne båten, den gjør virkelig en kolossal forskjell i arbeidet. Dette er faktisk første gangen vi bruker båten i ryddearbeidet, så nå får jo dere være med på jomfruturen også, avslutter Engevik.