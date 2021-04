Dette er årets Farmen-gård

Det nærmer seg innspilling av den 17. sesongen av TV 2-realityserien Farmen.

I den forrige sesongen av Farmen, som ble spilt inn på Samsjø gård ved Samsjøen i Ådal, var det utfordrer Per Gunvald Haugen (46) som stakk av med seieren. Han vant bil og hytte.

Produksjonsselskapet Strix og TV 2 er nå i gang med planleggingen av den neste sesongen, som skal sendes på TV 2 høsten 2021.

Hvor innspillingen skulle foregå har ikke vært kjent, før nå.

TV 2 kan bekrefte at årets Farmen-sesong nemlig skal spilles inn på grensen mellom Østre Toten og Hurdal kommune. Nærmere bestemt på Steinsjøen gård.

MYE FISK: Kun en gåtur unna gården ligger det et fiskerikt tjern. Foto: TV 2

– Vi ser frem til å komme i gang med en ny sesong med Farmen. Vi har funnet en nydelig gård i fantastiske omgivelser ved Steinsjøen ikke langt fra Hurdal. Denne gården gir oss mange spennende muligheter for den 17. sesongen av Farmen, sier produsent for Farmen i produksjonsselskapet Strix, Martin Ramstad.

Idyll

Gården ligger idyllisk til langs grensen mellom de to kommunene, tett omkranset av skog. Steinsjøen gård er et sted for rekreasjon, velvære og ro. Et steinkast unna ligger det også et fiskerikt tjern.

Her utnyttes alle ressurser til det fulle.

– Dette er et godt sted å være, og vi gleder oss til årets deltagere kan flytte inn her. Vi har etablert et godt samarbeid med en entusiastisk lokalbefolkning, og arbeidet med å omgjøre gården til 1921 har allerede startet, sier Ramstad.

Han sier at stedet og gården har en spennende historie, som vil by på opplevelser og ukesoppdrag som seerne aldri har sett på Farmen tidligere.

Steinsjøen gård består av et hovedhus, samt flere driftsbygg, og en vakker gårdsplass.

Området har blitt brukt til seterdrift, noe som kan bli spennende for forpakterne å utforske.

SETERDRIFT: Området har tidligere blitt brukt til seterdrift. Foto: TV 2

Søkerrekord

Det er stor interesse for å delta i årets Farmen. Så langt har 7.200 håpefulle søkt om å få delta.

Sannsynligvis betyr det at det vil bli satt ny søkerrekord på Farmen.

– Castingprosessen er godt i gang, og vi har fått inn utrolig mange spennende søkere i år. Vi gjør vårt beste for å få møte så mange som mulig på en trygg og god måte, sier Ramstad.

Det er fortsatt mulig å melde seg på, søknadsfristen er 31. mai. Meld deg på Farmen HER.

Ny Farmen kjendis-sesong

Det er heller ikke lenge til den sjette sesongen av Farmen kjendis går i gang med innspillingen. Tidligere i år kunne TV 2 bekrefte hvor årets Farmen kjendis-innspilling skulle foregå.

Den nye sesongen vil bli spilt inn i Aremark kommune i Viken, på Bøensætre gård.

Idrettsbefal og Instagramstjerne Lasse Løkken Matberg (35) gikk av med seieren i forrige sesong av Farmen kjendis, da han slo sin gode venn og komiker Terje Sporsem (44) i finalen.