Nye regler kan bety slutten for ladbare hybrider

De siste årene har mange av verdens bilprodusenter satset tungt på ladbare hybrider.

I likhet med utviklingen av helelektriske biler, tvinges dette frem på grunn av nye og strenge utslippskrav fra EU. Les mer om dette her.

Det er ingen tvil om at de ladbare hybridene har bidratt til en raskere elektrifisering av bilproduksjonen.

Samtidig trekkes nå miljøgevinsten i tvil – også av EU-myndighetene.

Sjokkerende høyt utslipp

Studier fra to anerkjente internasjonale transport- og miljøorganisasjoner (ICCT og Transport & Environment) viser at de ladbare hybridene har langt høyere utslipp enn oppgitt.

Videre hevder de at måten utslippsdataene på ladehybridene regnes ut, rett og slett er juks.

– Denne rapporten påviser nok en gang sjokkerende CO2-tall for ladbare hybrider i den virkelige verden, skriver Transport & Environment (T&E) blant annet i sin rapport.

Tallene viser at en ladbar hybrid under kjøring ville ha sluppet ut mer enn syv ganger så mye CO2, sammenlignet med en elbil gjennom et typisk livsløp.

Organisasjonen har videre samlet inn datamateriale fra rundt 20.000 ladbare hybrider, både fra privat- og firmabiler. Her viser utregninger at det reelle utslippet på bilene i studien er 2,6 ganger mer enn oppgitt.

Volvo XC60 er blant mange modeller som har gjort stor suksess som ladbar hybrid i Norge.

Feil bruksmønster

En annen studie, utført på 100.000 ladbare hybrider og 66 ulike modeller, viser at de reelle utslippene på ladehybridene er mellom to og fire ganger høyere enn oppgitt.

ICCT, som har utført studien, poengterer også at avviket på de ladbare hybridene er betydelig høyere enn for bensin- og dieselbiler.

Dessuten avdekker organisasjonen store variasjoner i bruksmønsteret på de ladbare hybridene. I flere markeder, som Kina, Tyskland og Nederland, er nemlig andelen som faktisk kjører de ladbare hybridene på strøm svært lav. Norge scorer derimot på topp.

Det elektrifiseres i alle klasser, også BMWs flaggskip 7-serie er tilgjengelig som ladbar hybrid. Denne bilen er oppgitt til 0,23 liter/mil. Om du oppnår dette i praksis, er en annen sak...

Kan bety slutten

Det er med bakgrunn i flere ekspertuttalelser og rapporter, EU nå vurderer å frata ladehybridenes offisielle status som «bærekraftige» fra 2025. Det melder Reuters.

Dersom dette EU-vedtaket blir realisert, kan det få store konsekvenser. Usikkerhet rundt fremtiden til de ladbare hybridene, gjør det til risikosport å satse videre på å utvikle nye modeller. Dermed vil bilprodusentene kanskje se seg nødt til å fase ut de ladbare hybridene lenge før den opprinnelige «planen».

Nederland har allerede sluttet å favorisere de ladbare hybridene i sitt avgiftssystem.

I Norge er det fortsatt slik at ladehybridene kommer godt ut, med gunstige avgifter.

