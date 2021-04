Frykter festivalsommeren ryker: – Er sulteforet på svar nå

Klokken 15.00 torsdag holder regjeringen pressekonferanse om videre koronatiltak. Der håper de som jobber med festivaler, at det vil komme noen hint om hvordan sommeren blir.

Torsdag holder regjeringen pressekonferanse, der helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja møter pressen.

Nå håper festival-bransjen at de får flere svar på hva som kan bli mulig i tiden som kommer.

– Akkurat nå planlegger mange arrangører ut fra en plan A, B og C, og dette er veldig krevende. Blir det mulig å få utenlandske artister til festivaler i Norge, hvor mange billetter kan man selge og hvilke tiltak vil gjelde? Og selvfølgelig; vil det bli mulig å avholde noen festivaler i det hele tatt? sier Truls Sanaker i Norske Festivaler til TV 2.

Norske Festivaler har medlemsorganisasjoner som jobber med forskjellige typer festivaler i hele landet.

– Det er klart, om man kan ha 5000 betalende gjester, eller 600, det har mye å si for hvordan det går. I tillegg vil et arrangement med 600 personer som krever mer for å følge opp smittevernregler, være mer krevende å avholde, sier Sanaker.

Krevende tid

Sanaker sier bransjen legger et svært tungt år bak seg, og at det er mye frustrasjon.

– Jeg forstår det er vanskelig å komme med tiltak og restriksjoner langt fram i tid, i og med at smittesituasjonen endrer seg. En annen ting våre medlemmer etterlyser, er en sikkerhet i bunn; at man vil få en kompensasjon dersom arrangementer ikke er mulig å gjennomføre, sier han.

Derfor håper Sanaker at vi allerede torsdag vil få svar som peker i riktig retning. Det at kulturministeren deltar på pressekonferansen, ser han på som et godt tegn.

– Vi er sultefora på svar nå, og helst svar som holder vann, sier han.

Bekymrede festivaler

Festivalen OverOslo, som etter planen skal holdes i juni, skriver på sine nettsider at en full avlysning er nært forestående.

– Men av formelle grunner avventer vi regjeringens uttalelse om festivalsommeren, skriver de.

Sanaker forteller at en rekke festivaler har flyttet datoene sine til sensommer og høst, i håp om at de vil bli mulige å gjennomføre.

En av disse festivalene er Øyafestivalen, som i år er planlagt til 10-14. august.

– Vi forventer å få en avklaring etterhvert. Det er selvsagt krevende med såpass stor uklarhet tett opp mot festivalsommeren, men vi forsøker å planlegge ut fra ulike scenarioer så godt vi kan, sier Tonje Kaada i Øyafestivalen til TV 2.

Sanaker sier de foreløpig ikke vet hvor mange festivaler i Norge som går konkurs på grunn av koronapandemien.

– Tall for fjoråret og sånt er ikke klare enda, så vi vet ikke hvordan dette har gått, men en ting er iallfall sikkert; sommeren blir avgjørende, sier han.