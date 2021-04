Forslått og bundet løper Hans Olav (65) langs stranda – så ser han endelig politibilen

15. februar, 2020: Klokken var snart 21 og Hans Olav Nergården hadde satt seg til rette i godstolen ute i vinterhagen.

Det var lørdag og han hadde fri.

I huset, som ligger i Kvarbergvika i Brumunddal, var det stille og fredelig. Kona hans var oppe i andre etasje. Han hadde blandet seg en drink.

Tilfeldigvis snakket Nergården i telefonen med en god kamerat. Det skulle senere vise seg å bli viktig.

Plutselig ble samtalen forstyrret av en voldsom lyd.

– Jeg trodde taket eksploderte, sier han til Hamar Arbeiderblad, som omtalte saken først.

GODSTOLEN: Hans Olav Nergården slappet bare av med en drink i vinterhagen. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Da han snudde seg mot der lyden kom fra, så han tre høye og mørkkledde menn, som stod rett utenfor vinduet.

Marerittet begynte

De hadde sorte finlandshetter på hodet og var kledd i like kjeledresser.

Den ene av dem dundret løs på vinduet med et brekkjern. Sekunder senere var alle tre inne i vinterhagen og kom mot ham.

TOK SEG INN: Nergården viser vinduet ranerne knuste seg gjennom. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

65-åringen fikk fullstendig panikk, og klarte ikke å gjøre noe.

Han ble bare sittende i stolen.

– Jeg ble helt lamslått og skrekkslagen. Så angrep de, sier han.

Snakket for døve ører

Minnene av hva som skjedde denne kvelden sitter som brent fast i hukommelsen.

– De tar strupetak på meg og sier: «Vi vet at du har penger». Jeg svarte at: «Nei, pengene mine har jeg i banken».

Men de trodde ham ikke. Han ble slept ut av vinterhagen og innover i stua.

Gjentatte ganger spurte ranerne om en safe de mente fantes i huset.

KUBEIN: Ranerne kom seg inn gjennom det største av de tre vinduene. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Han forsøkte desperat å forklare. Det var ingen safe i huset. Det var ingen kontanter.

65-åringen snakket for døve ører. Så begynte volden.

– Den ene slår meg det hardeste han kan med brekkjernet og jeg knuser to bein i øyehulen. Blodet spruter, sier han.

Politiets sterke bilder fra sykehuset viser de omfattende skadene han fikk av det harde slaget:

– Umulig å løse situasjonen

Nergården var hjelpeløs. Når han tenker tilbake på den traumatiske opplevelsen, er det følelsen av avmakt som sitter sterkest i.

– Jeg var ganske sikker på at jeg kom til å dø. Jeg skjønte bare ikke hvordan jeg skulle løse situasjonen, sier han.

Panikken eskalerte ytterligere da ranerne begynte å bevege seg opp mot overetasjen.

Han visste at kona, Thanyapon Thueansuk, fremdeles befant seg der oppe. I trappa traff ranerne på kona, som hadde hørt lydene fra stua og var på vei ned.

Hun ble overmannet, ekteparet ble tvunget ned på huk og de fikk begge gaffateip rundt hendene, foran øynene og munnen.

Mens TV 2 er på besøk, viser ekteparet hvordan de satt bundet i sin egen stue:

DEMONSTRERER: Ekteparet viser hvordan de satt bundet. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Det var helt forferdelig, sier ektemannen.

Hevder seg truet på livet

Ifølge Nergården trakk så den ene raneren frem et skytevåpen og holdt det mot tinningen hans.

– Han ville at jeg skulle kjenne på pistolen. Jeg hadde jo teip foran øynene. Så truer de med å drepe kona mi dersom de ikke finner penger, sier han.

Kona, som kommer fra Thailand, forklarer at hun ble fullstendig satt ut da hun hørte de alvorlige truslene.

– Jeg ble veldig redd og jeg satt bare helt stille. Det var et sjokk, sier hun.

Pistolen ble aldri funnet.

Ifølge Hamar Arbeiderblad har en av politiets teorier vært at den kan ha blitt kastet i Mjøsa.

I det som opplevdes som en evighet, ble de to sittende bundet mens de hørte ranerne herje i etasjen over.

– Jeg trodde min siste dag var kommet, sier Nergården.

Bestemte seg for å rømme

Etter en stund avtok imidlertid lydene fra andreetasjen. 65-åringen bestemte seg da for å gjøre et forsøk på å rømme.

– Jeg måtte få tak i hjelp, sier han.

Han klarte å komme seg på beina og la på sprang. Rømningen gikk ut gjennom det samme vinduet som ranerne hadde brukt til å komme seg inn.

Blodig, forslått og i bare sokkelesten spurtet han langs Mjøsstranda, mens han skrek etter hjelp. Samtidig som han løp så fort han kunne, kjente han på frykten for at ranerne fulgte etter ham med skytevåpenet.

Etter et lite stykke kom han opp på en liten vei. Til sin store lettelse så han blålysene fra en politibil.

En bevæpnet politikvinne kom mot ham og ba ham holde hendene over hodet.

– «Hands up», roper hun. Hun visste jo ikke hvem jeg var. Men da ble jeg tatt hånd om av politiet og fikk fortalt dem at Thanya fremdeles var inne i huset, sier han.

Den snartenkte kameraten

Mye tyder på at ranerne flyktet fra boligen fordi de hadde sett blålysene nærme seg.

De hadde ikke vært der like raskt hvis det ikke var for Rune Alnes.

Kameraten, som var i telefonen med Nergården da ranerne tok seg inn gjennom vinduet, reagerte instinktivt da han plutselig hørte voldsomt høye lyder gjennom røret.

– Først trodde jeg det var musikk, men så hørte jeg at det var flere stemmer. Noen snakket gebrokkent norsk og da jeg hørte at det var noe om penger, skjønte jeg at det var noe alvorlig galt, sier han.

HELT: Ransofrene mener Rune Alnes reddet livene deres. Foto: Privat

Alnes ringte umiddelbart til politiet og fortalte hva han hadde hørt.

Kameraten ba dem skynde seg til adressen.

– Etter et kvarter ringte de opp igjen og fortalte at de var på vei, sier han.

Dermed var politiet rett ved åstedet da Nergården kom løpende opp på veien. Kameratens reaksjon ble helt avgjørende, tror 65-åringen.

– Jeg mener han reddet livene våre ved at han ringte politiet umiddelbart. Jeg kan ikke takke ham nok, sier han.

De to traff hverandre igjen da Nergården ble utskrevet fra sykehuset. Alnes forteller at kompisen tok ham i hånden og takket for at han hadde reddet dem.

– Det var sterkt etter det som hadde skjedd, sier han.

Stjal bil og krasjet

Fire menn, alle tidlig i 20-årene og med utenlandsk opprinnelse, er siktet for det særdeles grove ranet.

Alle er bosatt i hovedstaden.

Tre av dem ble allerede tatt i løpet av den første kvelden og natten. Ifølge Hamar Arbeiderblad ble den første pågrepet etter kort tid, mens de to andre ble arrestert noe senere, natt til søndag.

TINGRETT: Ekteparets advokat venter at saken kommer opp for Hedmarken tingrett før sommeren. Foto: Heiko Junge / NTB

Den ene raneren skal ha tatt seg til fots flere kilometer, før han stjal en bil og krasjet. Siktede ble arrestert i en veigrøft en drøy mil fra åstedet.

Den fjerde ble pågrepet på et senere tidspunkt.

De unge lovbryterne risikerer nå strenge fengselsstraffer. Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at det grove ranet var nøye planlagt.

Reiste 15 mil

Et sentralt tema er hvorfor gjerningspersonene reiste i underkant av 15 mil for så å ta seg inn i akkurat Nergårdens bolig.

Den fornærmede selv mistenker at det kan ha noe å gjøre med at han jobber med salg av spekemat.

KREMMER: I 48 år har Hans Olav solgt spekemat. Han utelukker ikke at geskjeften kan ha vært et motiv. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

I nesten 50 år har han reist rundt på messer og lignende for å selge kjøttet.

I gamledager foregikk brorparten av handelen med kontanter, forklarer han.

– Nå betaler jo kundene stort sett med kort. Men det kan jo ha noe med saken å gjøre, sier han.

Sendte saken tilbake

Det er statsadvokat Thorbjørn Klundseter som skal være aktor når saken etter hvert kommer opp for retten.

Han har allerede hatt den på sitt bord, men sendte den tilbake til påtaleavdelingen i Innlandet politidistrikt.

En av grunnene til det er at han ønsker en grundig kartlegging av de fysiske og psykiske skadene ekteparet ble påført som følge av ranet.

– Det kan få betydning for hvilke straffebud som skal gjelde, sier Klundseter.

VENTER PÅ SAKEN: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter. Foto: Vidar Ruud / NTB

Statsadvokaten forklarer at dersom andre ledd i paragraf 328 (se faktaboks) kommer til anvendelse, har det en øvre strafferamme på 21 år.

– I så fall må saken sendes til Riksadvokaten, sier han.

§ 328: Grovt ran Grovt ran straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om ranet er grovt skal det særlig legges vekt på om: Det er brukt grov vold Det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap Ranet er nøye planlagt, foretatt overfor en forsvarsløs person, eller: Det gjaldt en betydelig verdi Straffen for grovt ran er fengsel inntil 21 år dersom ranet har hatt til følge død eller betydelig skade på kropp eller helse, og lovbryteren har utvist uaktsomhet med hensyn til følgen eller kunne ha innsett muligheten for den. Kilde: Lovdata

Venter på tiltale

Politijurist i Innlandet politidistrikt, Nina Helmersen Østvold, bekrefter at arbeidet med dokumentasjon av de fornærmedes skader nå er utført. Hun vil sende sin innstilling til statsadvokaten innen noen uker.

– Kan dette være organisert og har dere koblet eventuelle bakmenn til saken?

– Vi har ikke funnet noe svar på det, sier Helmersen Østvold til TV 2.

Ekteparets bistandsadvokat, Tore Müller Famestad, venter at det blir tatt ut en tiltale i løpet av våren og at en rettssak vil berammes i løpet av høsten.

Han varsler at han, på vegne av sine klienter, kommer til å reise krav om voldserstatning.

BISTAND: Tore Müller Famestad representerer ekteparet. Foto: Heiko Junge / NTB

Ordknappe forsvarere

TV 2 har vært i kontakt med forsvarerne til de fire siktede. De er alle sparsommelige med opplysninger om hvordan deres klienter forholder seg til anklagene.

Advokat Hans-Jørgen Andersen forteller imidlertid at hans klient har innrømmet at han var i huset.

– Hvordan han vil forholde seg til straffskyld i retten kan jeg ikke si noe om nå. Det har gått lang tid uten at vi har hørt noe fra politiet, sier han.

Knut Ditlev-Simonsen, en av de andre forsvarerne, har lite å melde på vegne av sin klient.

– Det han har å forklare om saken, det vil han forklare i retten dersom det blir noe sak mot ham, sier han.

– Har han tatt stilling til spørsmålet om straffskyld?

– Nei, det har han ikke tatt stilling til.

– Har han sagt noe om hvorfor de reiste ut til akkurat denne adressen?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Den tredje forsvareren TV 2 har snakket med, Javeed Hussain Shah, sier han ikke ønsker å kommentere en sak som fremdeles er under etterforskning.

Det samme budskapet har forsvareren til den siste i kvartetten.

– Jeg har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier advokat Darija Jamina.

Varige mén

Over ett år etter den dramatiske opplevelsen, priser ekteparet seg lykkelig over at de slapp fra det hele med livet i behold.

Samtidig vil det ta tid å legge den traumatiske opplevelsen bak seg.

65-åringen ble liggende en stund på sykehuset – først i Hamar og senere på Ullevål sykehus i Oslo. Kubeinslaget han fikk under øyet har gitt ham varige mén.

– Skadene må jeg leve med. Jeg har dårligere syn og det er vanskeligere å blunke, sier han.

Rett etter ranet slet han også med gjentatte mareritt. Han våknet ofte kaldsvett midt på natten.

Kona har hatt det enda tøffere, forklarer Nergården. Hun har blitt svært opptatt av å sørge for at alle dører til en hver tid er låst, og de har montert opp en rekke kameraer på eiendommen.

– Dette har gjort at vi er veldig på vakt. Hvis det kommer en bil, så er vi ved vinduet med en gang, sier han.

Nå håper de begge at ranerne står overfor flere år bak murene.

– Vi ønsker maks straff for disse. Dette skal ikke kunne gjøres. I ditt eget hjem skal du kunne føle deg trygg, sier han.