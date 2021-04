Bortesupportere møtte på kamp i Danmark. Slik er reglene for tilskuere på norske stadioner

Forrige uke presenterte Danmarks justisminister Nick Hækkerup en ny sikkerhetsprotokoll som åpner for tilskuere på fotballkamper i de øverste divisjonene i landet.

Regelverket tillater maksimalt 500 tilskuere i hver tribuneseksjon, som alle må holde én meters avstand til hverandre, fremvise koronapass og registrere seg.

Sentralt i regelverket, er også forbudet mot bortesupportere. At tilskuerne kommer langveisfra utgjør nemlig en langt større smitterisiko.

Likevel kunne Brøndby feire med et lite kobbel av sine supportere da de slo FC Norsjælland på bortebane onsdag, i den første serierunden etter at regelverket gjorde seg gjeldende.

I følge hjemmelaget hadde billetter som var til rådighet for klubbens samarbeidspartnere havnet i hendene til personer med tilknytning til Brøndby.

– Når noe slikt skjer, følger vi det opp. Vi kaller inn til et møte for å se hvem som har ansvaret for at Brøndby-fans kom inn på kampen. Vi er lei oss og skuffet, sier klubbens presseansvarlige, Christian Wolny til danske TV 2.

Han opplyser om at klubben nå har gitt beskjed til sine samarbeidspartnere om at tilskuere som heier på bortelaget ikke er velkomne.

– Bortesupportere er ikke tillatt på stadioner i Superligaen denne sesongen. Det er et ansvar vi har påtatt oss. Det er ikke godt nok og vi skal sørge for at det ikke skjer igjen, fortsetter Wolny.

Slik er regelverket i Norge

Drøyt to uker før den norske eliteserien etter planen sparkes i gang, kan klubbene i henhold til nasjonale regler ta imot inntil 600 tilskuere på sine utendørskamper.

Det er under forutsetning av at disse deles inn i minst tre grupper på 200 personer. Gruppene skal plasseres adskilt fra hverandre både inne på stadion òg ved til- og avreise. Lokale regler kan legge ytterligere begrensninger.

Direktør for konkurranse i NFF, Nils Fisketjønn, sier fotballen følger myndighetenes forskrifter.

– Disse tillater per nå tre kohorter på maksimalt 200 personer, dersom størrelsen på tribunene tillater det. Det gjelder imidlertid bare for steder som er utenfor tiltakssone 5A og 5B, sier han.

Det betyr at der er lov med inntil 600 tilskuere totalt. Det samme regelverket gjelder for treningskamper.

– Vi ønsker å øke antallet tilskuere, men det ligger litt på vent til vi får grønt lys for seriestart, sier Fisketjønn.

Han forteller at Fotballforbundet sender inn en detaljert plan for seriestarten til myndighetene i neste uke. I begynnelsen av mai er det ventet et svar fra myndighetene på om seriestarten vil finne sted 8. mai som planlagt.

Vet ikke hva som kommer fra Raja

Konkurransedirektøren sier de har sett til UEFAs protokoll for tilskuere på fotballkamper og til Danmark, og at bortesupportere på norske fotballkamper trolig ligger et stykke frem i tid.

– Vi har vært enige om at vi må opp i antall tillate tilskuere, før vi slipper til bortesupportere, sier han, og utdyper:

– Et sentralt element er at vi ønsker minst mulig mobilitet i landet, derfor er det nok en stund til vi kan åpne for bortesupportere. Fokus nå er å få i gang andre turneringer som PostNord ligaen og breddefotballen, sier han.

Torsdag ettermiddag har Regjeringen invitert til pressekonferanse med blant andre kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Fisketjønn sier Fotballforbundet ikke vet om tilskuere på fotballkamp vil bli tema på torsdagens pressekonferanse.

Fisketjønn sier fotballforbundet ikke er informert om tilskuere på arrangement er et tema torsdagens pressekonferanse.

- Generelt sett har vi ikke vært informert om hva som kommer på de ulike pressekonferansene. Vi har heller ikke meg bekjent mottatt noen signaler i forkant av torsdagens pressekonferanse, sier han