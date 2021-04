Britiske myndigheter vil undersøke muligheten for å innføre tysk eierskapsmodell i engelsk fotball

Superligaen falt i grus, selv om Real Madrids president og initiativtaker bak Superligaen, Florentino Pérez, fremdeles hevder at ingen klubber har trukket seg.

IDRETTSMINISTER: Oliver Dowden. Foto: Toby Melville

Nå ønsker den britiske idrettsministeren Oliver Dowden å undersøke mulighetene for å innføre den tyske eierskapsmodellen i engelsk fotball, melder Sky Sports News. Han har bedt tidligere sportsminister Tracey Crouch lede arbeidet med å å innført en modell lignende den tyske.

50+1-regelen

Tysk fotball er kjent for regelen som kalles 50+1. Den sier at medlemmene i klubben skal ha minst 51 prosent eierskap i klubben. Dette for at man skal hindre at et enkelt selskap eller organisasjon skal ta kontroll over hele klubben.

– De tyske klubbene skrev aldri under på dette Superliga-forslaget, påpeker Oliver Dowden overfor Sky Sports News, og fortsetter:

– Et av innspillene som kom frem da jeg og statsministeren møtte fotballsupportergrupperingene tirsdag, er hvordan eierskapet i klubbene er bygget opp. Jeg mener vi bør se nærmere på dette, slår han fast.

Den britiske idrettsministeren mener imidlertid at mange av de utenlandske eierne har gjort mye godt for engelsk fotball.

– Internasjonal investering i fotballen har vært en god ting. Det har økt kvaliteten på spillet, på spillerne og mye rundt fotballen. Derfor sier jeg ikke at vi må si nei til utenlandske eiere, men jeg mener tidspunktet nå er rett til å se hvordan fansen kan påvirke sine klubber ytterligere, sier han.

Positiv til forslaget

Styremedlem i Branns supporterklubb Bataljonen, Gjert Moldestad, er en av dem som er svært positivt til at en klubb er styrt av medlemmene. Tidligere i år sto han helt i fronten da Brann-medlemmene gikk imot klubbens forslag om å legge kunstgress på Brann stadion.

Klubbens medlemmer klarte å velte forslaget til Brann. Noe som sørget for at spillerne skal spille på gress også denne sesongen.

Han mener internasjonale klubbeiere må hindres i å gjøre akkurat som de vil med klubbene, uten å involvere fansen.

– Ja, de har vel det, men de er vel godt vant til å få gjøre det de vil. Vi har sett i en årrekke at de med penger og makt tar seg mer til rette. Vi ser det i England, men vi ser det også andre steder, sa Moldestad på TV 2 Nyhetskanalen onsdag.