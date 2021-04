Syklet rundt og lette etter faren til Kristian (34) på drapsdagen

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (TV 2) Torsdag fortsetter rettssaken mot 49-åringen som er tiltalt for drapet på Kristian Løvlie (34) i Nittedal

49-åringen har erkjent straffskyld for drapet, men hevder det ikke var planlagt. Løvlie ble drept den 27. mai 2020.

Klokken 08.15 denne morgenen ble Løvlie med tiltalte inn i en garasje, der mannen angivelig trengte hjelp med en elektrisk gressklipper.

Inne i garasjen ble Løvlie drept med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen. Leieboeren reiste umiddelbart til legevakten med skader i en hånd.

Syklet rundt i nabolaget

Den tiltalte 49-åringen begynte sin forklaring i Nedre Romerike tingrett onsdag, men aktor i saken, statsadvokat Sturla Henriksbø fortsetter sin utspørring av tiltalte torsdag.

I retten torsdag blir det lagt frem en rekke overvåkningsvideoer fra drapsdagen. En av videoene viser at tiltalte kommer syklene mot tomten der Løvli ble drept, like før klokken syv om morgenen.

– Jeg lette etter faren til Kristian. Jeg trodde jeg hadde gått, men jeg syklet, sier tiltalte om videoen.

49-åringen er også innom kontorene til familien Løvlie denne morgenen. Både huset tiltalte leide og familiehjemmet til Kristian Løvlie ligger i umiddelbar nærhet til bedriften.

Hvorfor tiltalte etter hvert retter fokuset over på å finne Kristian, og ikke faren, som han i utgangspunktet lette etter, har han ikke noe gått svar på.

– En veldig hyggelig kar

49-åringen anslår at han har møtt og snakket med Kristian Løvlie to eller tre ganger i løpet av det halve året de var naboer, frem til 27. mai 2020.

DREPT: Kristian Løvlie ble bare 34 år gammel. Foto: Privat

– Hvordan oppfattet du han, spør mannens forsvarer, Trygve Staff.

– En veldig hyggelig kar. Høflig, sier tiltalte.

– Hadde du noe i mot ham?

– Nei, ingen ting.

– Hvordan kunne du ta livet av ham?

– Jeg har ingen forklaring. Det er forferdelig. Han har ikke gjort meg en ting, sier tiltalte.

Dro til legevakten

Etter at mannen hadde knivstukket Løvlie 18 ganger, blir han mest opptatt av et kutt han har fått på hånden, forklarer han i retten.

Han setter seg derfor i bilen, og kjører til legevakten i Nittedal.

Men legevakten er stengt.

49-åringen finner da ut han skal kjøre til legevakten i Hakadal for å få hjelp der, men oppdager at penger og mobiltelefon ligger igjen hjemme.

Derfor kjører han tilbake til åstedet.

– Mobilen lå slengt på gresset, sier han.

På turen hjemom møter tiltalte også sin egen kone. Han forklarer henne at han må til legevakten fordi han har skadet seg.

Liket til Kristian Løvlie blir liggende i garasjen mens tiltalte er på legevakten og får sydd tommelen sin.

49-åringen forklarer i retten at han var i en boble på dette tidspunktet, og at han tror han glemte at den døde kroppen lå igjen i garasjen.

ÅSTEDET: Drapet skjedde i denne garasjen, utenfor huset tiltalte leide av Løvlie. Foto: Ole Berg-rusten

Kommer hjem igjen

Når 49-åringen kommer tilbake til åstedet begynner han arbeidet med å skjule liket. Han rydder også litt i garasjen, og kvitter seg med avdødes mobilelefon.

– Jeg legger Kristian i bilen og lukker døren, sier han.

– Hva tenkte du at du skulle oppnå ved å legge liket i bilen, spør aktor.

– Jeg vet ikke. Jeg var i panikk, svarer han.

– Det fremstår ikke sånn, når du har glemt at det ligger et lik i garasjen samtidig som du er på legevakten?

– Jeg var i en boble. Jeg vet ikke hva planen var i det hele tatt.

Tiltalte er ikke helt sikker på rekkefølgen på ting, men i forbindelse med at han flyttet liket inn i bilen knuste han også telefonen til Kristian.

Etter hvert kjører han av gårde med den døde kroppen.

– Hvor skulle du?

– Jeg bare kjørte, sier tiltalte.

Stoppet på kirkegård

I det første avhøret politiet gjennomførte med mannen etter at han ble siktet, har han forklart at han tror han vurderte å gjemme liket i skogen.

– Jeg vet ikke om jeg tenkte det. Jeg kjørte bare rundt omkring, og stoppet på en kirkegård, sier han.

11.35 ankom han Maxbo Nittedal, der han satte fra seg bilen.

Mannen gikk så hjem igjen til kona og forklarte at hånden nå var i orden.

– Vi var inne en stund, så snakket jeg om at jeg måtte rydde videre ute og klippe plenen, sier han i retten torsdag.

Mannen forklarer også at han følte det luktet blod av åstedet, og at han derfor prøvde å vaske garasjen med klorin.

– Når alt dette er gjort, hva gjør du da?

– Det var da jeg klipte plenen. Jeg skadet meg igjen, og kona ville hjelpe meg, men jeg sa at jeg ikke var noen baby og var frekk, men jeg sa unnskyld, så ga hun meg en bandasje.

Mannen går også på butikken for å handle i timene som følger.

– Jeg kjøpte bananer og skinkepålegg tror jeg.

– Hvorfor måtte du handle?

– Måtte lage middag, svarer mannen på spørsmålet fra statsadvokaten.

Saken oppdateres.