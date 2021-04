Krever oljesvar fra SV og Venstre – nå er vi ved et vendepunkt

Vil Venstre og SV si nei til olja?

Vil de denne gangen garantere at de ikke vil støtte en regjering åpner nye felt og fortsetter med oljeleting?

Vanskelig å forstå

Fossil energi er den grunnleggende årsaken til farlige klimaendringer. Det har vi visst i mange tiår. Skal vi løse klimakrisen, må vi altså slutte med olje og gass.

Likevel har oljeinvesteringene skutt i været hele min levetid, og det har blitt satt stadig nye rekorder i utlysning av nye leteblokker. De siste 16 årene har dette skjedd først med SVs velsignelse i den rødgrønne regjeringen, og så med Venstres velsignelse under den borgerlige regjeringen.

To av våre mest miljøengasjerte partier har gitt sitt godkjentstempel på en massiv satsing på å lete etter mer fossil energi.

Politikk handler om å prioritere. Jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan SV og Venstre aksepterer å sitte i regjeringer uten å få et fnugg av gjennomslag i oljepolitikken.

Pumper ut olje og gass

Med deres stemmer og tilslutning i Stortinget har Norge siden 2005 fortsatt å pumpe olje og gass med uforminsket styrke, stikk i strid med advarslene fra klimaforskerne.

Nå er vi ved et vendepunkt. Skal vi klare å løse klimakrisen, må vi handle nå.

I helga har både Venstre og SV landsmøter, og det er en naturlig anledning til å spørre begge de to partiene om de i neste stortingsperiode vil sette hardt mot hardt i oljepolitikken.

Kan de denne gangen garantere at de ikke vil støtte en regjering som fortsetter med å åpne nye felt og lete etter enda mer olje og gass?

For det skjer noe rundt oss nå. Handlekraften verden har vist i møte med korona-pandemien, gir håp. Vi kan samarbeide om å løse en global krise når det gjelder. Folk er villige til å gjøre det som trengs, når politikerne lytter til fagfolk, og tør å lede.

Danmark, Frankrike og New Zealand har allerede vedtatt å slutte med oljeleting. USAs president Joe Biden ønsker å sette oljeleting i Arktis på pause. EU har satt av en tredjedel av sin gjenreisingsplan til klimatiltak og nye grønne jobber, og Boris Johnson har lagt frem et nytt britisk klimamål som nærmer seg vedtakene på MDGs landsmøte.

Må ha sluttdato

Det lille, grå unntaket er Norge. Mens nær sagt alle andre land bruker koronakrisen som en anledning til å sparke i gang grønn omstilling, stemte Venstre og Stortinget for tidenes skattepakke på milliarder av kroner til oljeindustrien som sørget for at oljeinvesteringene holder seg på et skyhøyt nivå, midt i klimakrisa.

Under Venstre og dagens regjering er olje- og gassinvesteringene mange ganger høyere enn i all annen industri i Norge til sammen. Med oljekrisepakken har næringen fått bedre politiske rammebetingelser enn noen gang.

Oljeindustrien har tjent oss godt. Mange av våre dyktigste folk har utført ingeniørbragder som vi alle har dyp respekt for. Men hvis vi skal lære av fortiden må vi tørre å satse på fremtiden, og ikke klamre oss til næringer som ikke kan fortsette i møte med klima- og naturkrisen.

Vi må bruke kompetansen og teknologien vår til å skape en bærekraftig industri.

Programkomiteene til både Venstre og SV har foreslått å si nei til mer oljeleting, slik MDG allerede har gjort. Vår oppfordring er å også sette en tydelig sluttdato for norsk petroleumsindustri. På den måten kan vi gjøre overgangen gradvis og planlagt, og sørge for at alle som jobber i olja, kan få nye jobber.

Uklokt

Vi husker godt hvordan titusener av folk mistet jobben nærmest over natta i 2014 og 2015 fordi oljeprisen falt. Denne uken kom nyheten om at den innbetalte petroleumsskatten for mars var på minus tre milliarder. Når resten av verden satser på å kvitte seg med fossil energi, er det farlig å bli stående igjen som den siste selgeren på torget.

Det er både uklokt og usolidarisk å stikke hodet i sanden og satse på at vi får en forutsigbar utfasing av petroleumsnæringen uten tydelig politisk styring.

Men punkter i et partiprogram er lite verdt hvis det ikke prioriteres i forhandlinger. Venstre har latt Høyre og Frp styre oljepolitikken siden 2013. Jeg frykter også at grunnen til at Arbeiderpartiet avviser samarbeid med Miljøpartiet De Grønne, men ønsker å ha med seg SV i regjering, er at de vet at SV til syvende og sist vil gi seg og la Ap diktere oljepolitikken.

Vil Venstre og SV også denne gangen forhandle bort oljepolitikken, for å få sitte rundt maktens bord?

Snipp snapp snute

Veldig mange er klare for å være med på en ekte omstilling. De siste årene har vi sett den største folkelige mobiliseringen for klimahandling i Norge og i verden.

Millioner av barn og unge uten stemmerett demonstrerte for at vi voksne skulle ta ansvar for fremtiden deres. Vi er i den smått absurde situasjonen at USA og en konservativ regjering i Storbritannia er langt mer ambisiøse i klimapolitikken enn en norsk regjering der Venstre har klimaministeren.

Til høsten har vi en mulighet til å møte klimastreikernes krav om en trygg framtid. Koronapandemien har vist oss at viljen til å ta ansvar og løse ting i fellesskap finnes. Det gjør meg både optimistisk og kampklar for valgåret 2021. Nå mangler vi bare politisk ledelse.

Nå er det på tide å si snipp snapp snute til oljeeventyret. Det er det som faktisk kreves for å kunne kalle seg et miljøparti i 2021.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no