Hei Benny. Jeg har akkurat EU-godkjent bilen min, en Volvo 850, med fullt eksosanlegg.

Nå frister det å ta av hele anlegget for å oppleve litt "gromlyd" fra en gammel 5-sylindret motor, og samtidig minke motstanden eksosanlegget gir.

Hva er konsekvensen av dette? Blir det noe politiet trolig stopper meg for og bøtelegger, eller går det ubemerket – og er mer en sak som bare må være i orden ved neste EU-kontroll igjen?

Benny svarer:

Heisann!

En ting tror jeg vi kan være enige om. Motorlyd kan være musikk! Lyden fra en høykomprimert V8-er, eller en sinna firer med doble Webere og kamaksel med høye løft på fullt turtall, gir meg fortsatt gåsehud ….

Nå tror jeg kanskje du er enda litt mer glad i motorlyd enn meg. Det virker i alle fall slik på prosjektet du vurderer å sette i gang med.

For å være ærlig med deg – og med en viss fare for å bli oppfattet som en gammel, gretten gubbe må jeg bare få si at dette ikke er noen god ide. Ikke i det hele tatt. Det er det flere og gode grunner til. Du skal få dem i tur og orden her:

For det første er det ulovlig. Har du noen gang hørt om politi-magnet?



Du spør om dette er noe som kan gå ubemerket hen fram til neste EU-kontroll om to år. Det kan jeg love deg at det ikke gjør. Dette kommer til å bråke noe så inni hampen at bilen din vil høres over flere prestegjeld …

Du kommer garantert til å bli stoppet av politiet. De har hørt deg lenge før du ser dem. Se ikke bort fra at konsekvensen blir at de plukker skiltene av bilen din og at du må gå hjem.

Volvoen ble slaktet da den var ny – men ble en stor suksess

God idé på fest ...

Støyen vil være såpass ille at du neppe orker å kjøre mer enn i fire og et halvt minutt før trommehinnene dine trygler deg om å sette eksosanlegget på plass igjen. Her snakker vi nemlig ikke om «gromlyd» men et helsikes leven og bråk.

Du nevner også dette med å minske motstanden i eksosrøret for å få bilen til å gå bedre. Her vil du ikke ha noe å hente mener jeg. På nyere biler med katalysator og lambdasonde skal det være en viss motstand i eksosanlegget. Hvis ikke vil temperaturen i forbrenningskammeret kunne stige på grunn av for mager blanding. I beste fall får du redusert effekt, fusk og dårlig motorgange. I verste fall motorhavari.

Dette kan kompenseres ved økt drivstoff-tilførsel/mengde. Men da begynner det å bli komplisert. Da er vi fort over på data-innsprut, mapping og tuning, som koster en del penger.

Dessuten vil trolig stikkflammene stå ut av eksosmanifolden din. Heller ikke det er gunstig i et eldre motorrom med bensin, olje og støv og skitt som kan ta fyr. Regn heller ikke med noe godt forsikringsoppgjør om det skulle begynne å brenne …

Kort oppsummert: Dette er kanskje en morsom idé på en fest, men ikke like god, smart og gjennomtenkt dagen etter …

Mitt råd for å få litt mer lyd fra den femsylindrede motoren, som faktisk synger vakkert, er å gå til innkjøp av et godkjent sportseksos-anlegg. Da får du fin lyd som absolutt er til å leve med, bilen din brenner ikke opp, politiet stopper deg ikke, bilen går som den skal – og kanskje enda litt bedre og du behøver ikke bekymre deg for neste EU-kontroll!

Høres ikke det ut som en bedre løsning?

