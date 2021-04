Bergen skal ikke lenger døpe gater etter menn

Om lag ni av ti gater i Bergen er døpt etter menn. I neste uke skal byrådet vedta at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg skal få maskuline navn.

– Dette er kjempeviktig, for det er en ekstrem ubalanse i dag, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt (MDG), til Bergens Tidende, som først omtalte saken onsdag.

Stansen skal vedvare fram til kjønnsbalansen er jevnet ut, og dermed kan grepet bli værende en stund. Ifølge byråden er om lag ni av ti navngitte bergensgater døpt etter menn.

– For at jenter og gutter skal kunne ha de samme drømmene og føle at de kan oppnå det samme, er dette viktig, sier Nødtvedt.

Hun forteller til Dagbladet at det er stor politisk støtte for grepet. Saken behøver ikke behandles i bystyret. Byrådet i Bergen består av Ap, MDG, Venstre og KrF.