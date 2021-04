Tufte tar vaksineoppgjør før sitt siste OL: – Dette er vepsebolet

Olaf Tufte er akkurat ferdig med en morgenøkt i fem plussgrader og en utrivelig og sur vind på Årungen Rostadion utenfor Oslo.

For en som straks fyller 45, får man følelsen av at det er sånne dager Tufte ikke kommer til å savne mest når han legger opp etter OL.

OL og hvordan det blir å legge opp etter nesten 30 år med satsing kommer vi imidlertid tilbake til litt lenger nede i saken – det dagsaktuelle og betente spørsmålet om norske OL-utøvere bør vaksineres eller ikke er nemlig noe som opptar Tufte vel så mye om dagen.

ENGASJERT: Olaf Tufte går kanskje mot slutten av karrieren, men han er fremdeles like villig til å diskutere temaene mange andre utøvere skygger unna. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Dette er strikkhoppet av et spørsmål

TV 2s reporter forsøker innledningsvis å si at «dette er sikkert et vanskelig spørsmål å svare på», men Tufte avfeier det umiddelbart.

– Det er ikke vanskelig å svare på. Men dette er jo strikkhoppet av et spørsmål! Dette er vepsebolet, og det er veldig mange meninger om det. Jeg kan jo referere til alle de dosene som ble somlet bort eller ikke brukt. Det var flere enn de 200 som kreves for å få vaksinert OL-landslaget. Så kan folk trekke en slutning ut av det selv, sier han, og med det mer enn antyder hva han mener om norske OL-utøvere bør prioriteres i vaksinekøen eller ikke.

Han fortsetter:

– De som er interessert i idrett sier: «Selvfølgelig! Det er heltene våre og vi får motivasjon av å se på dem». De er for vaksine. De som ikke er interessert i sport, sabler ned de som prøver å foreslå det. Personlig er jeg klinkende klar på at jeg ikke skal stjele dosen som gjør at noen andre kommer i uføret. Og så kan man tenke på at OL, sett bort i fra helserisikoen, er verdens største fredssamling. Og ikke bare fred, sier Tufte.

Han mener OL kanskje er verdens største samling av håp for mange mennesker, som ser at det er mulig å nå målene sine og komme dit, om de er dedikerte nok.

– «Kan de, så kan jeg». Og de er det mange av. Hvor mange millioner eller milliarder er det som ser på OL og idrett generelt? Vi prater om fred, vi prater om håp. Men helse kommer først. Men jeg tror ikke helsearbeidet i verden hadde gått under når det i et land som Norge er snakk om 200 doser, sier han.

– Ble omtrent sparket tilbake til Finnmark

Norge vil sende rett i underkant av 100 utøvere til OL i Tokyo.

Stadig flere land i Europa, deriblant Tyskland, Belgia og Nederland, har den siste tiden gitt klart uttrykk for at samtlige av deres OL-utøvere skal få vaksine før avreise Japan.

I Norge har linjen fra Norges idrettsforbund (NIF) og Olympiatoppen hele tiden vært å sitte stille i båten og vente på tur.

SNEVERT FOKUS: Tufte mener hans evne til å skifte fokus til andre ting, og deretter snevre det inn på idretten når det behøves, er en av grunnene til at han har holdt det gående i snart 30 år. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Hvem skal rekke opp hånden (og si at OL-utøvere bør prioriteres)? Fritz Aanes prøvde vel å si noe i VG, men han ble vel omtrent sparket tilbake til Finnmark av forståsegpåere. Jeg leste litt av det kommentarfeltet. Men hvem tør å si det? Jeg skal ikke si det, men folk klarer å tenke selv. Utfordringen for olympiske utøvere er jo om vi i det hele tatt får lov til å komme inn om vi ikke er vaksinert. Det har det ikke blitt tatt stilling til ennå, sier Tufte.

– Er det ikke nødvendigvis NIF og Olympiatoppen som i så fall må rekke opp hånden?

– De burde kanskje rope høyere om det, avhengig av hvilken strategi de har. Skal de gå stille i dørene for å få det gjennom, eller skal de presse på utad? De får selv svare på hvilken strategi de går for. Abid Raja får jo ros og ris i media, og er vant til det. Han kunne jo sagt noe. Han kunne strekt hånda i været og sagt at vi kunne gjort det. I stedet for å kaste vaksiner eller at en kommune tilfeldigvis fikk et par hundre doser helt plutselig. Altså … Jeg synes egentlig det er en tullete diskusjon. Se å få tak i den vaksinen og få vaksinert alle mann, så er vi i gang.

– Hva sier du til dem som mener at friske og sunne idrettsutøvere ikke bør prioriteres?

– Jeg skjønner dem. Jeg skjønner at folk stiller det spørsmålet. Det kommer an på hvem du spør. De som har lyst på idrett, sier ja. De som driter i det, sier nei. Og det er helt greit. Jeg har ikke noe problem med å forholde meg til delte meninger.

«Fikk en på trynet» i EM

Vaksine eller ikke vaksine: Tufte vil delta i sitt syvende OL i sommer.

Ingen i Norge har tidligere deltatt i syv olympiske leker.

SØLVGUTTENE: Den første OL-medaljen kom i Sydney i 2000, i dobbeltsculler sammen med Fredrik Bekken. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Hos Tufte er imidlertid ikke det viktigste å delta, men å vinne.

– Målsetningen i OL er å ro fortere enn vi noensinne har gjort, og forhåpentligvis kunne kjempe om medaljer. Det hadde vært den ultimate avslutningen på min karriere og denne reisen med gutta, sier han.

Om EM i Italia nylig er en indikator, har Tufte og de tre andre i båten, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig, en jobb å gjøre.

Exit i semifinalen og en plass i B-finalen stod ikke til forventningene.

– Vi hadde en litt røff inngang på sesongen i EM. Vi fikk en på trynet, rett og slett. Litt kalkulert var det, må jeg påstå. Vi gjorde noen småforandringer inn mot EM som vi valgte å teste ut. Det gikk ikke helt som vi håpte. Og da ser det fort verre ut enn det egentlig er. Men vi står for det. Vi må tørre å prøve om vi skal lykkes. Vi kommer vi, sier han bestemt.

– Men ambisjonene har ikke blitt justert før OL?

– Ambisjonene er akkurat de samme. Men det gjør jo noe med stemningen i gruppa og humøret. Samtidig kan det være at man trenger et sånt slag i trynet. Da går man litt mer i seg selv. Jeg håper at gutta blir forbanna på en god måte, går i seg selv og spisser. De har vært kjempeflinke gjennom hele pandemien når det gjelder trening, kost, restitusjon… Men uansett hvor god du er eller hva du har gjort riktig, så kan alt gjøres bedre. Da er det opp til oss å vise at vi kan det.

– Dette er første gangen jeg er klar for å bli ferdig

Han har vist det før, Tufte, mannen som har deltatt i samtlige OL siden Atlanta-lekene helt tilbake i 1996.

Etter flere runder på hjemmebane bestemte han seg i oktober for å satse til og med lekene i Tokyo, men om tre-fire måneder er en stor del av livet over.

EMOSJONELT: Olaf Tufte og kona Aina under pressekonferansen på Tufte gård i oktober, da Tufte meddelte at han ville fortsette satsingen til og med Tokyo-OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Om han gleder seg mest, eller gruer seg mest, er han usikker på.

– Jeg vet ikke. Av og til lurer jeg på om jeg har holdt på så lenge fordi jeg er litt redd for å slutte. Men dette er kanskje første gangen jeg er klar for å bli ferdig. Det er på en måte greit. En av mine viktigste oppgaver etter OL i Beijing var å få flere med i norsk roing og få flere til å prestere på toppnivå. Så kan man diskutere om jeg har bidratt og klart det, men det var i alle fall intensjonen. Nå føler jeg at vi har såpass stor bredde at det er lettere å gi seg. Og så kjenner jeg at kroppen er forsynt.

– Hva gruer du deg mest til med å legge båten bort for godt?

– Det jeg frykter mest med å slutte er at kroppen skal klappe litt sammen. Det er nok skavanker å ta av, men jeg holder de i sjakk ved å trene og gjøre ting ordentlig. Det kan fort skje.

Samme motivasjon nesten 30 år senere

Det ble en 8.plass i OL i 1996. Fire år senere ble det sølv i dobbeltsculler i Sydney, før han tok sine to gull i 2004 og 2008 i singlesculler.

I London-OL i 2012 ble det ikke noe å juble over, men i 2016 slo han tilbake med med en ny sølvmedalje i dobbeltsculler, sammen med Kjetil Borch.

Etter å ha satset i nesten 30 år insisterer han på at motivasjonen er den samme, selv om ikke alt lenger er like lystbetont.

– Alt er ikke morsomt, men da handler det om dedikasjonen og disiplinen for å få til det du egentlig ønsker. Det er det viktige: Hvor mye vil du egentlig lykkes? Og hvor mye er du villig til å legge i kurven for å få det til? Det verste er å sitte igjen etterpå og tenke at jeg burde gjort noe annerledes eller bedre. Det må være den verste følelsen. For oss handler det om å stå på start og føle at vi har gjort alt i vår makt på veien, sier han.