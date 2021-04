Husker du den tiden nordmenn valgte Toyota Avensis, VW Passat eller Ford Mondeo, når vi skulle ha familiebil?

Tilbake i 2004 var disse tre modellene blant de mest solgte bilene i Norge.

Føles det lenge siden? Ikke så rart, det var rundt den tiden da Nokas-ranet skjedde i Stavanger, Georg W. Bush var president i USA, det var ingen som hadde hørt om iPhone – eller visste hva Facebook-var.

Hadde noen den gangen sagt at Porsche skulle lage en elektrisk stasjonsvogn – og at den ville bli en storselger i Norge, ville vedkommende i beste fall blitt ledd av.

17 år senere vet vi bedre. Vi har nettopp lagt bak oss et år der over 1.300 nordmenn kjøpte den elektriske sedanen Porsche Taycan. I år kommer oppfølgeren: Taycan Cross Turismo. Den har større bagasjerom, bedre bakkeklaring – og både luftfjæring og firehjulsdrift er standard. Det står omtrent "Norgesbil" med store bokstaver over hele bilen!

Porsche Taycan 4 Cross Turismo Pluss: Markedets beste "alt i ett"-løsning Minus: Høy pris og ekstrautstyr er dyrt Pris fra: 848.000 kroner Pris testbil: 1.290.500 kroner

Folkelig priset – på en måte

Startprisen på Cross Turismo, som med litt velvilje kan kalles en stasjonsvogn, er 848.000 kroner.

La det ikke være tvil. Det er mye penger. Men samtidig: Norges mest solgte bil i fjor var Audi e-tron. Den er ikke akkurat billig, den heller. I snitt kostet den rundt 850.000 kroner.

Med det som utgangspunkt kan man faktisk si at Taycan Cross Turismo er folkelig priset.

Dessuten: Prisforskjellen mellom Taycan 4 Cross Turismo og en sammenlignbar, "vanlig" Taycan er liten: 848.000 vs 814.000 (Taycan med stor batteripakke og bakhjulsdrift).

Cross Turismo byr på bedre bakkeklaring, større bagasjerom, raskere akselerasjon, bedre plass i baksetet og firehjulsdrift – for bare 34.000 kroner høyere startpris.

Selv om man kan kalle Taycan Cross Turismo en slags stasjonsvogn, er det ingen tvil om at dette er Porsche. Merk de kraftige skjermene over bakhjulene og lyssignaturen.

Fornuftig

Vi må ta med at ingen kommer til å kjøpe en Taycan Cross Turismo uten å legge på en del ekstrautstyr. Kanskje slipper du unna med akkurat en million kroner.

Vi er villige til å kalle dette et godt kjøp, likevel. For å snu litt på rekkefølgen, for en gangs skyld. Her kommer konklusjonen først: Aldri har det vært mer fornuftig å kjøpe millionbil.

Cross Turismo er en fullverdig familiebil og den kjører bedre enn noe annet i sitt segment. Legg til at det er langt ifra usannsynlig at de dyrere elbilene snart blir belastet med avgifter, og du kan til og med kalle det en investering?

Hvordan er den å kjøre?

Litt mer bakkeklaring og noen ekstra kilo å drasse på, har ikke gitt kjøreegenskapene til Cross Turismo noen nevneverdige problemer. Styringen er like presis og godt vektet som i Taycan.

Balansen og måten den tar svingene på er eksemplarisk. Testbilen er utstyrt med firehjulsstyring. Det er ekstrautstyr (22.000 kroner). Men det er noe du bør vurdere, om du er litt over snittet glad i å kjøre bil. Ikke bare gir det en ekstrem smidighet ved aktiv kjøring – i tillegg blir bilen betydelig lettere å manøvrere gjennom trange parkeringshus og smågater.

Kjøreprogrammet Gravel løfter bilen og gir deg mulighet til litt offroad-kjøring.

Med tanke på at dette er innstegsmodellen, er ytelsene imponerende. Du har opptil 476 hk til rådighet (powerboost-funksjon som varer i opptil 2,5 sekunder). Men selv uten den, er det 380 hk her. 0-100 km/t går unna på 5,1 sekunder – og du skal være uvanlig kresen for å mene at dette blir for tidkrevende. 60-110 km/t går også unna i en fei, med den umiddelbare gassresponsen vi er blitt vant med i elbiler.

Splitten i salget mellom 4 og 4S er omtrent 50/50, har vi fått nyss om. De som velger 4S får virkelig sportsbil-ytelser. Opptil 571 hk med powerboost – og 0-100 km/t på brennkjappe 4,1 sekunder. Prisen blir da drøyt 160.000 kroner høyere.

I utgangspunktet er interiøret et ganske så lydløst sted å oppholde seg i. Testbilen har varme- og lydisolerende vinduer (17.900 kroner). Men du kan også få Porsche Electric Sport Sound (4.900 kroner), som gir kunstig "motorlyd", og mer følelse av å kjøre tradisjonell sportsbil. Litt artig – og fint når du kjører aktivt. Hvis du synes det blir irriterende, kan du selvsagt slå det av.

Det som skiller Taycan fra Taycan Cross Turismo på kjøreegenksaper, er at sistnevnte faktisk kan kjøres utenfor asfalterte veier.

Bakkeklaringen er bedre allerede i utgangspunktet. I tillegg kan du bruke luftfjæringen til å heve den opptil 30 mm. Velger du offorad-pakken, får du ytterligere 30 mm avstand til underlaget. Et eget kjøreprogram for offroad, Gravel, er på plass. Plutselig snakker vi ekte hyttebil!

Vi har ikke kjørt Taycan Cross Turismo i en skikkelig offorad-løype, men fant en skogsbilvei som vi garantert ikke kunne kjørt med en Taycan. Her fikk vi god nytte av ekstra bakkeklaring.

En god test av forbruk og rekkevidde hadde vi ikke bilen lenge nok til å gjennomføre, denne gangen. Men en "vanlig" Taycan leverer i alle fall bra i forhold til hva som loves. Offisiell rekkevidde på Taycan 4 Cross Turismo er 456 kilometer, takket være batteriet på 93,4 kWt. Størrelse på felger og hvilket ekstrautstyr du velger, påvirker rekkevidden noe.

Både Taycan og Taycan Cross Turismo er blant de råeste på hurtiglading. Her er det 800 Volt-system, som gjør det mulig å ta imot opptil 270 Kw på Ionity superladere.

Hjemme i garasjen kan du lade med opptil 22 kW – men som standard får du ombordlader med 11 kW kapasitet.

Cross Turismo har stor bakluke og lett tilgang til bagasjerommet på 446 liter.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Den største og viktigste nyheten med Taycan Cross Turismo er for mange større bagasjerom. Det er nå på 446 liter. Du får ikke en småbarnsfamilie med tvillingvogn til å juble hemningsløst av den grunn. Men det er i alle fall betydelig større og mer praktisk enn i en vanlig Taycan.

Det er et eget rom under gulvet som for eksempel kan brukes til å legge ladekabler.

Legger du ned ryggen på baksetene, blir gulvet flatt – og volumet øker til 1.212 liter.

Det er også et lite rom under gulvet – pluss en ganske romslig frunk foran. Her får du plass til 84 liter.

Nå får du mulighet for takrails – og dermed anledning til å bruke både takboks og -stativ. Opptil 75 kilo kan du ha på taket.

Nyttelast er oppgitt til 565 kg. Eget opplegg for sykkelstativ – som lar deg frakte opp til tre sykler, er også mulig å få.

Men tilhengerfeste får du ikke. En aldri så liten sprekk i Norgesbil-rustningen, der altså.

Selv med 190 cm på strømpelesten, er det romslig i baksetet på Taycan Cross Turismo. En egen "brønn" i gulvet, bidrar til at du får en god sittestilling.

Livet i baksetet

Her er det mange som vil trives. Takhøyden (+47 mm sammenlignet med Taycan) og beinplassen er god – og setene er komfortable. Men utsynet vil være noe begrenset for de minste, siden vinduene er ganske høye og smale.

Det er mulighet for eget klimaanlegg bak og varme i setene. Midtarmlene med koppholdere er standard – og du har to USB-C-ladepunkter.

Testbilen har det Porsche kaller Race-Tex-interiør - der setene er trukket i mikrofibermaterialer.

Bak rattet

Typisk Porsche, er kanskje den beste måten å beskrive kjøreposisjonen. Her sitter du lavt, det er nydelige digitale instrumenter på en buet skjerm, høy midtkonsoll og seter som klemmer på alle de riktige stedene. Du ser til og med bulene på panseret der skjermen strekker seg over forhjulene. Tøft!

Det er flere forskjellige seter. 8-veis komfortester er standard, 14-veis elektriske komfortseter koster 17.100 kroner – og Sportsseter Plus (18-veis elektriske) koster 20.800 kroner. Her må man teste de ulike variantene, for gode seter er viktig!

Det er ingen tvil om at Taycan Cross Turismo er en linjelekker bil. Vi synes til og med Cross Turismo-karosseriet kler bilen enda bedre enn vanlig sedan.

Design: Utenpå og inni

Porsche har tatt noen grep som skal skille Cross Turismo fra en vanlig Taycan. Blant annet har den hjulbuer i plast, som gir litt SUV-assosiasjoner. I tillegg kan du bestille offroad-pakke, slik det er på testbilen. Da får du blant annet "finner" nederst på fangerne foran og bak. Svarte detaljer koster ekstra. For eksempel svarte dørhåndtak, lister rundt vinduene og rails.

For øvrig har testbilen den litt spesielle, og etter vår mening ganske så tøffe fargen Neptun Blue. Pris for denne: 23.200 kroner.

Interiøret er som vi er vant med fra Taycan: Skyhøy opplevd kvalitet, smart infotainmentsystem med opptil FIRE store skjermer (inkludert en egen skjerm foran passasjersetet foran).

Testbilen har ikke skinnseter, men noe Porsche kaller Race-Tex. Det er mikrofibermateriale, blant annet bestående av resirkulert polyester. Fordelen med det er at du sitter stødig, og de blir ikke blir glovarme om sommeren eller iskalde på vinteren. Men like eksklusivt å se på som skinn, er det ikke.

Touchskjermer er ikke det aller mest brukervennlige, men heldigvis kan du styre det aller meste fra knapper og hjul på rattet. Og responsen når du må trykke på skjermene er god, i tillegg til at menysystemet er ryddig å forholde seg til.

Skjermene i Taycan Cross Turismo er de samme som i Taycan – og fungerer ypperlig. Den buede skjermen foran rattet er både lettlest og praktisk.

Tech-faktor

Som du forventer av en Porsche, er det skyhøy techfaktor.

Nå får du head up display med AR-teknologi (virtuell virkelighet), firehjulsstyring, intelligent trekammers luftfjæring (om du for eksempel har en høy kant du må over når du skal kjøre inn i garasjen, så heves bilen automatisk), elektronisk demperkontroll, Torque Vectoring Sport Plus (styrer kreftene dit de kan utnyttes best), adaptive cruisecontrol og parkeringsassistent, for å nevne noe.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du har savnet plass og bakkeklaring i Taycan – eller synes det er kjedelig å kjøre Audi e-tron, slik som "alle" andre

Ikke bilen for deg hvis: Du mangler en million kroner å kjøpe bil for

Det blir mange Taycan Cross Turismo på norske veier. Det er helt sikkert!

Porsche Taycan 4 Cross Turismo Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksel Effekt: 380 hk / 476 m/ overboost) / 500 Nm 0-100 km/t: 5,1 sek. Toppfart: 220 km/t Forbruk (WLTP): 2,64-2,24 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 93,4 kWt brutto, 83,7 kWt netto Rekkevidde: 456 km (WLTP) Hurtiglading: 270 kW Ombordlader: 11 kW (22 kW ekstrautstyr) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 497 x 140 x 214 cm Bagasjerom: 446 / 1.212 liter Frunk: 84 liter Vekt: 2.245 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 848.000 kroner Pris testbil: 1.290.500 kroner



