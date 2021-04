Smittetallene er nesten halvert – dette mener FHI om veien videre

Den siste uken har det vært flere positive koronanyheter. FHIs ukesrapport viser at det er færre nye smittede og færre koronapasienter på norske sykehus.

– Vi er inne i en periode nå hvor det er nedgang i tallene, sier Line Vold, avdelingsleder i FHI.

Mye tyder på at Norge er på god vei i riktig retning. Vold mener det er spesielt gledelig at smitten synker mest der det er størst smittetrykk.

– Det går gradvis nedover nå, spesielt i Oslo og Viken som er de to fylkene som står for den største andelen nye smittetilfeller i Norge, sier Vold.

SMITTESENTER: Oslo har lenge vært byen med høyest smittepress. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I forrige uke sto disse to fylkene for 62 prosent av alle meldte tilfeller i landet. Det er en nedgang på ti prosent fra uken før.

Går mot lettelser i Oslo

Norge er allerede i gang med første trinn av gjenåpningsplanen og mange venter i spenning på hva som blir veien videre.

– Med den synkende smittetrenden vi har nå, når kan vi se mot fase to av gjenåpningen?

– Regjeringen har sagt at vi kan begynne å se på det mot slutten av mai, men det gjøres vurderinger hele tiden. Vi er mer opptatt av data enn dato, sier Vold.

De siste beregningene fra FHI viser at R-tallet nå ligger på 0,8 nasjonalt. Vold ser på denne utviklingen som svært positiv. På det meste har R-tallet vært oppe i 1,5.

– Med økende vaksinasjonsdekning og varmere vær forventer vi at R-tallet vil fortsette å synke, sier Vold.

I Oslo og Viken er det fortsatt svært strenge smitteverntiltak i de fleste kommuner. Men de siste ukene har smittetrenden gradvis gått nedover og R-tallet har sunket kraftig.

– Med en positiv utvikling går vi sakte men sikkert mot en letting av tiltak. Dette er noe byrådet i Oslo vurderer løpende og vi rådgir dem rundt dette, sier Vold.

– Veldig positivt

En av de viktige årsakene til at det har vært vanskelig å få kontroll på smitten på Østlandet er de nye og mer smittsomme mutasjonene av viruset.

De siste ukene har den engelske virusvarianten stått for rundt 82 prosent av alle smittetilfellene i landet.

– Den engelske varianten har fått en ganske solid fotfeste i Norge. Vi vet også at vi har noen tilfeller av den sørafrikanske varianten og et tilfelle av den brasilianske. Vi oppdager stadig nye varianter gjennom vår overvåking, men per nå er det den engelske varianten som dominerer, sier Vold.

Gode vaksinenyheter

Selv om den britiske mutasjonen smitter lettere virker det som at vaksinen fortsatt har god effekt.

– For den engelske varianten er det ikke noen spesielle forhold rundt effekt av vaksine, så det er veldig positivt, sier Vold.

VAKSINERING: Norge er godt i gang med vaksineringen. Foto: Aage Aune / TV 2

De neste ukene øker vaksineleveransene til Norge og Vold mener det er flere gode nyheter i vente.

– Det er flere vaksiner som er i prosess til å bli godkjent og vi har fått flere positive nyheter fra Pfizer om økt leveranse fremover. Så dette er gode vaksinenyheter sier Vold.