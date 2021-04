Ryktene har gått ganske lenge og like før påske i år ble de bekreftet. Da gikk Ford ut med denne meldingen:

Som et resultat av endringer i kundenes ønsker og preferanser, vil Ford fase ut Mondeo.

Dermed er det slutt for en bil som i mange år har vært en av Norges mest solgte og som har hatt svært høy profil her til lands.

Mondeo tok over for Sierra tilbake i 1993. Siden har den vært et naturlig familiebilvalg for mange.

Erstatte Mondeo?

Mens Mondeo og søstermodellen Fusion har vært på vei ut, har det imidlertid dukket opp en rekke spionbilder av en annen bilmodell Ford har jobbet med. Vi snakker høyreist crossover, og en bil som har blitt sett på som en mulig arvtaker for Mondeo.

Her har det blant annet blitt spekulert i at modellen skulle bruke plattformen til dagens Mondeo, i en videreutviklet form. Også at den skulle bli tilgjengelig som ladbar hybrid.

Nå har denne bilen debutert på bilutstillingen i Shanghai, Kina. Evos er navnet, og langt på vei fremstår dette som en crossover-utgave av Mondeo.

Dermed startet spekulasjonene kjapt: Skal Evos være en erstatter for Mondeo?

Evos er ventet å bli en viktig bil for Ford i det enorme bilmarkedet som Kina har blitt.

Skreddersydd for Kina

Men det tok ikke lang tid før Ford kom på banen og avkreftet dette. Evos er beregnet på det kinesiske markedet, det er ingen planer om å selge den hverken i Europa eller i USA.

Slike ting kan naturligvis kjapt endre seg, men utviklingen av bilen tyder på at fokuset bare er på det kinesiske markedet. Dette er nemlig et samarbeidsprosjekt med Fords kinesiske partner, Changan Automobile. De er for øvrig eid av den kinesiske staten.

Evos er utviklet i kompaniskap med Changan og skal være skreddersydd for det kinesiske kunder ønsker seg. Bilen skal også bygges ved en av Changans fabrikker.

Vi kjenner igjen flere detaljer fra elektriske Mustang Mach-E, også den fallende taklinjen.

Coupé-inspirert

Ford kaller dette første bil ut med et nytt designspråk. Frontlyktene er tydelig inspirert av elektriske Mustang Mach-E, det samme er den fallende taklinjen.

Her kaster Ford seg på det som er en stor trend om dagen, coupé-inspirerte crossovere/SUV-er.

Innvendig er den en diger skjerm som måler over en meter i bredden. Passasjeren foran har sin egen "sone" her, som brukes til ulik type underholdning. Selvkjørende teknologi er også på plass.

Dashbordet domineres av en diger skjerm som er over én meter bred.

Mustang Mach-E blir viktig

Det skal ikke være planer om en helelektrisk utgave av Evos, her det hybrid og ladbar hybrid som gjelder.

Mustang Mach-E skal naturligvis også selges i Kina. Den skal sammen med Evos og en Focus-modell som er skredderydd for Kina utgjør spydspissen i Fords personbilsatsning i dette enorme bilmarkedet de kommende årene.

