Raseri etter ny dødelig politiskyting i USA

Det er ikke kjent hva ransakelsesordren gjaldt, og myndighetene ønsker ikke å dele detaljer om skyteepisoden. Ifølge et øyenvitne ble Andrew Brown Jr. skutt mens han forsøke å kjøre unna politiet, som avfyrte flere skudd mot mannen. Bilen skrenset ut av Browns oppkjørsel før den traff et tre, ifølge en nabo av mannen.

Demetria Williams løp ut da hun hørte et skudd, hvor hun observerte politiet avfyre flere skudd mot bilen.

– Da de åpnet døren var hun allerede død, sier Williams til Associated Press.

Bilen, som ble fjernet fra åstedet av politiet, skal ha hatt flere kulehull og en knust bakrute.

– Jeg tror ikke politibetjentene gjorde det fordi utgjorde en trussel. Han forsøkte å komme seg unna, forteller Williams.

Starter etterforskning

På en pressekonferanse opplyser politiet at det er iverksatt en intern granskning av skytingen, mens den aktuelle politimannen er midlertidig permittert. Rettsdokumenter viser at Brown tidligere var domfelt for narkotikakriminalitet.

Demonstrantene sperret trafikken i området. Foto: Gerry Broome/AP Photo

En rekke frustrerte amerikanere tok til gatene i Elizabeth City, Nord-Carolina, for å uttrykke sinne over hendelsen og vise støtte til Browns familiemedlemmer. En stor folkemengde var samlet utenfor byens rådhus, hvor bystyret holdt et krisemøte som følge av dødsfallet.

Forberedt på bråk

Flere bedrifter i byen har begynt å dekke til vinduer og dører, i frykt for at demonstrasjonene utvikler seg til voldelige opptøyer.

Demonstrantene hadde plakater med slagord som «Black Lives Matter» og «Stop killing unarmed black men», skriver AP.

– Politiet trengte ikke å skyte barnet mitt, sier Martha McCullan, Andrew Browns tante.

Demonstrantene samlet seg utenfor rådhuset, hvor bystyret holdt krisemøte. Foto: Gerry Broome/AP Photo

– Andrew Brown var et godt menneske. Han skulle til å se barna sine igjen, han var en god far. Nå får barna aldri se ham igjen, sier McCullan.

Krever svar

Flere krever nå en grundig og åpen granskning av skyteepisoden. Politibetjenten hadde på seg kroppskamera under hendelsen, og demonstrantene krever nå at bildene offentliggjøres.

– Vi trenger ikke bare åpenhet, vi trenger å stille folk til ansvar, sier bystyremedlem Darius Horton, som deltok under krisemøtet i Elizabeth City.

De lokale myndighetene lover at hendelsen skal granskes, men understreker at de vil prioritere å skaffe grundige fremfor hurtige svar.