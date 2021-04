Luftvernsirener utløst ved israelsk atomkraftverk – rakettangrep gjengjeldt

Ifølge Israels forsvar ble luftvernalarmen er utløst ved byen Dimona hvor et av landets atomanlegg er. Samtidig skal et rakettangrep fra Syria være gjengjeldt.

Ifølge Israels forsvar ble luftvernalarmen utløst ved byen Dimona hvor et av landets atomanlegg er, da en rakett ble skutt inn over landet fra Syria. Meldinger kom senere om at en rakett skulle ha slått ned ved byen Abu Kareni, ikke langt fra Dimona og atomanlegget i Negev-ørkenen.

Ingenting skal ha blitt ødelagt som følge av angrepet.

I en uttalelse bekrefter israelsk militære at en rakett ble avfyrt fra Syria og inn mot mål i Israel. Samtidig ble angrepet er gjengjeldt og raketter fra israelsk side ble fyrt av mot mål inne i Syria. Ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået Sana skal fire soldater nær hovedstaden Damaskus ha blitt såret av de israelske rakettene.

Ingen har påtatt seg noe ansvar eller sagt hvem som står bak rakettangrepet natt til torsdag, men det blir koblet til den pågående konflikten mellom Israel og Iran. Etter at Natanz-anlegget i Iran, som brukes til å anrike uran, for to uker siden ble rammet av en mindre eksplosjon har Iran har beskyldt Israel for sabotasje mot anlegget og lovet gjengjeldelse.

I februar ble det kjent at Israel har startet et større byggeprosjekt ved det aldrende atomkraftverket utenfor Dimona. Satellittbilder viste da et nytt byggeprosjekt på størrelse med en fotballbane få meter fra atomkraftverket som er sentralt i landets topphemmelige atomvåpenprogram.

Dimona-anlegget inneholder fra før store underjordiske laboratorier som gjenvinner atombrensel til bruk i Israels atomvåpenprogram. Det er ikke kjent hva det nye anlegget skal brukes til, og den israelske regjeringen har ikke villet svare på spørsmål om det.

Israel har aldri offisielt bekreftet at landet har atomvåpen, men det har vært kjent lenge.