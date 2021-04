Bekrefter at Superligaen er satt på vent – langer ut mot Premier League-klubb

Real Madrids president og initiativtaker bak Superligaen, Florentino Perez, gir én engelsk klubb skylden for at turneringen nå er satt på pause.

I et intervju med den spanske radiostasjonen Cadena Ser, bekrefter Perez at planene om turneringen er satt på vent. Han insisterer derimot på at Superligaen fortsatt har en fremtid.

– Prosjektet er satt på pause. Det eksisterer fremdeles, men halvparten av lagene har trukket seg. De ble lei av alt de hørte de siste 24 timene og sa de ikke ønsket å fortsette, sier Perez i intervjuet, som er gjengitt av AFP.

I tillegg til alle de engelske klubbene, har nå Inter Milan, AC Milan og Atletico Madrid nå takket for seg. På spørsmål om det er feil å anta at turneringen er død, svarer likevel Perez innbitt:

– Absolutt. Vi jobber videre med det. Vi vil komme med noe som verden synes er bra, forsikrer Madrid-sjefen.

Åpen for forandring

Av de tolv klubbene som ble med på prosjektet søndag, står nå kun Real Madrid, Barcelona og Juventus igjen. Ifølge Perez skal Barcelona «vurdere» situasjonen,

– Jeg er trist og skuffet. Vi har jobbet med dette i tre år og kjempet mot den økonomiske situasjonen i spansk fotball, forteller Perez. Han avslører videre at han er overrasket over den enorme responsen rundt Superligaen.

– Jeg har aldri sett et liknende sinne, verken fra presidenten i UEFA eller fra enkelte av presidentene i de nasjonale fotballforbundene, sier han.

Perez erkjenner at det må forandring til om Superligaen skal bli en realitet, og åpner opp for at fire klubber fra hvert land vil kunne kvalifisere seg til turneringen.

Utpeker én engelsk klubb

Real Madrid-sjefen gir videre én engelsk klubb mye av skylden for tirsdagens kollaps.

Sjeik Mansour bin Zayel Al Nahyan og Manchester City var den første engelske klubben som trakk seg fra ligaen. Foto: Darren Staples/REUTERS

– Det var noen i den engelske gruppen som ikke var særlig interessert i Superligaen, hevder Perez.

– Og de smittet resten. De signerte alle en bindende kontrakt, men på grunn av snøskredet i Premier League sa de plutselig "Hei, vi er ferdige", forteller han.

Det er uklart hvilken engelsk klubb Perez sikter til, men i intervjuet kommer han også med en kryptisk beskjed om en av de to Manchester.-klubbene.

Manchester United eies av den amerikanske Glazer-familien, her representert ved Brian, Joel og Avram Glazer. Foto: Eddie Keogh/REUTERS

– Eierne i Manchester har startet en kampanje med manipulering, og hevder at vi ønsker å få en slutt på de nasjonale ligaene. Jeg vil ikke si hvilken klubb, sier Perez.

Kritisk til UEFA

Heller ikke UEFA, som var svært kritiske til den nye turneringen, får hederlig omtale av Perez.

UEFAs president Aleksander Ceferin var ikke nådig i sin omtale av Superligaen. Foto: Richard Juilliart/UEFA via AP

– UEFA lagde et sirkus. De fikk det til å se ut som om vi hadde sluppet en atombombe. De har ikke latt oss forklare noe. Det kan ikke være slik at de beste taper penger, mens resten tjener penger. Slik situasjonen er nå taper de rikeste klubbene masse, avslutter presidenten.