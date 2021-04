India på bristepunktet: – En tsunami av smitte

Marerittaktige scener utspiller seg i India, som denne uken overtok Brasil som landet med nest flest smittetilfeller i verden. En ny mutasjon virker å smitte raskere enn tidligere, og påvirker både barn og unge. Nå er helsesystemet på randen av kollaps.

Statsminister Naerendra Modi omtaler den pågående smittebølgen som «en storm». I helgen hadde en rekke sykehus flere døde enn de kunne håndtere, noe som resulterte i at lik måtte stables utenfor inngangen.

– Vi hadde ikke forvantet at så mange skulle dø på en gang, sier et sykehus i byen Raipur, som ikke hadde kapasitet til å kremere alle de døde.

Krematoriene i India er overfylte, og pårørende må selv kremere sine døde. Foto: Adnan Abidi/REUTERS

Også i byen Surmat var krematoriene overfylt. Her ble pårørende tvunget til å brenne døde familiemedlemmer utendørs.

Oksygenkrise

Tirsdag satt India ny smitterekord, med 295 000 tilfeller på én dag. Det er blant den høyeste økningen på ett døgn noe sted siden pandemien brøt ut. Samme dag advarte myndighetene i hovedstaden Dehli om at byens sykehus kunne gå tom for oksygen i løpet av åtte timer.

– Dette er en tsunami av smitte, som allerede har fått helsemyndighetenes infrastruktur til å knele. Yngre mennesker mellom 20 og 40 år blir alvorlig syke og selv barn er nå innlagt på sykehus med alvorlige symptomer, advarer legen Shashank Joshi, ansvarlig for Mumbais koronahåndtering.

Folk står i kø for å fylle oksygentanker de kan ta med syke familiemedlemmer. Foto: Sanjay Kanojia/AFP

Det voldsomme smittetrykket gjør at sykehusene mangler både respiratorer og tilgang til oksygen. I enkelte deler av landet er ting så ille at personer tar til sosiale medier for å få tak i medisinsk utstyr. Hundrevis av indere, flere av dem ansatt i myndighetene, trygler om hjelp via internett, på jakt etter oksygen, sykehussenger og medisiner.

Andre tar mindre lovlydige metoder i bruk. I Dehli forsøkte en gruppe mennesker å stjele en lastebil med en oksygentank, noe som har fått myndighetene til å øke sikkerheten rundt slike biler.

Dødsrekord

Ved et sykehus vest i landet, har sviktende oksygentilførsel krevd 22 menneskeliv.

En oksygenlekkaskje i Nashik krevde 22 menneskeliv. Foto: AP PHoto

– Pasienter på respirator på sykehuset i Nashik er døde. Det var en lekkasje i tanken som tilførte pasientene oksygen, sier en talsperson for myndighetene ifølge The Guardian.

Dette kommer på toppen av allerede rekordhøye dødsfall. Onsdag mistet 2023 personer livet som følge av viruset, det høyeste antallet registrert i India siden pandemien brøt ut.

Slappet av for tidlig

Helseeksperter mener den ekstreme smittebølgen er et resultat av at India slapp opp for tidlig.

– Folk ble så avslappet, og oppførte seg som om viruset var forsvunnet. Det var helt absurd, sier legen K Senthil til The Guardian.

Til tross for den pågående smitten, har tusenvis av indere deltatt på religiøse festivaler. Her fra Gangeselven tidligere denne måneden. Foto: Anushree Fadnavis/REUTERS

vinter, da de daglige smittetallene lå på under 1000, åpnet myndighetene opp for større arrangementer som brylluper og festivaler. Noen måneder senere er India inne i sin andre og verste smittebølge.

– Nå opplever vi en bølge som er mye verre enn den første og omfanget av spredningen blir verre og verre, sier legen.